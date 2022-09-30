Мнение: О внятном предостережении всем ещё не мобилизованным

Маленькая #новость, не привлекающая особого внимания.

Но важная, как пара слов в объёмном и пространном обращении президента Владимира Путина ко всем гражданам России. Их тоже легко не заметить, хотя в них-то — вся суть.

И ответ на вопрос, как долго всё это продлится.

Кстати сказать, ровно те самые «два слова» Владимир Путин сегодня повторил. «Призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооружённых Силах, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — подчеркнул он на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Как все уже поняли, это вот «прежде всего» никак не ограничивает призыв по мобилизации других категорий «запасников». Независимо от разряда, опыта и даже ВУС.

А что касается численности мобилизуемых — хотя бы в одном опубликованном нормативно-правовом акте она как-то зафиксирована? Или кто-то в теме мобилизационных разнарядок Минобороны РФ по каждому региону? Или готов раскрыть пункт 7 Указа от 21.09.2022 №647, обозначенный грифом «Для служебного пользования»? Ну, то-то…

И теперь, собственно, к новости.

Россияне, которым положена бронь, получают специальное удостоверение, предоставляющее отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщается на госпортале «Объясняем.рф». «Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают», — отмечается в опубликованном материале.

Некоторые горячие головы решили, что эта специальная такая «ксива» с фото и печатью, которую нужно будет таскать с собой наравне с паспортом и предъявлять военным патрулям. Но — нет. Это часть давно известной кадровикам «Формы №4» — Удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Вторая её часть — Извещение о постановке на специальный воинский учёт. Сама справка заполняется предприятием и учреждением, имеющим право бронировать своих работников, затем подтверждается военкоматом, а после объявления мобилизации непосредственно «Удостоверение» под роспись выдаётся забронированному. Который обязан хранить этот документ в своём военном билете.

С другой стороны, сейчас по линии работодателей идёт просто вал оформления новых документов в соответствии с выбитыми ведомствами отсрочками. Плюс то же самое или аналогичное (для не служивших существует отдельная форма) — на студентов.

Но сама эта вся бюрократическая чехарда показывает, что всё — надолго. И наличие удостоверения может вскоре действительно стать спасительной бронёй для появления на улицах — см. опыт мобилизаций в Донецке и Луганске, проводившихся по советским инструкциям.

А вы хотели как-то иначе?

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