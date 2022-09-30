Инфляция в Германии достигла рекордного уровня за последние 70 лет

Инфляция в Германии выросла до 10% — это рекордный уровень за последние 70 лет, подчёркивает немецкий телеканал N-TV. В последний раз инфляция в стране была такой же высокой в декабре 1951 года. К значительному росту цен на энергоносители, сырьё и продовольствие привели боевые действия на Украине. По прогнозам экономистов, в ближайшие месяцы инфляция в Германии будет выражаться в двухзначных числах. При этом 60% потребителей уже сокращают объёмы повседневных покупок.



AP

В сентябре инфляция в Германии значительно выросла и достигла самого высокого уровня с начала 1950-х годов, пишет немецкий телеканал N-TV. По данным Федерального статистического управления, после отмены билета за €9 и скидки на топливо товары и услуги стали стоить в среднем на 10% дороже, чем годом ранее.

Экономисты ожидали роста инфляции только до 9,4% после 7,9% в августе. По сравнению с предыдущим месяцем, августом, потребительские цены в сентябре выросли в целом на 1,9%.

Таким образом, уровень инфляции достиг самого высокого уровня с декабря 1951 года, когда годовая инфляция составила 10,5%, подчёркивает N-TV. Военные действия на Украине привели к огромному росту цен, особенно на энергоносители, а также на сырьё и продовольствие. Экономисты ожидают двузначных показателей инфляции и в ближайшие месяцы.

Более высокие темпы инфляции снижают покупательную способность потребителей, которые теперь могут позволить себе меньше. Финансовая свобода людей сокращается. По данным опроса, проведённого Немецкой ассоциацией розничной торговли (HDE), 60% потребителей уже сокращают объёмы покупок. По данным исследования, 76% респондентов готовятся совершать покупки более экономно в ближайшие месяцы.

«Многие домохозяйства в настоящее время вынуждены тратить намного больше денег на электроэнергию или откладывать их на значительно более высокие счета за отопление. Соответственно, им приходится урезать другие расходы, например, на новые покупки», — поясняет Рольф Бюркль, эксперт нюрнбергской компании GfK, занимающейся исследованием потребительских настроений. По его словам, это имеет последствия для крупнейшей экономики Европы, поскольку частное потребление является важной составляющей экономики.

Как отмечает немецкий телеканал, на протяжении нескольких месяцев энергоносители и продукты питания были основными факторами роста цен. Российская спецоперация на Украине и дефицит поставок усугубили и без того напряжённую ситуацию. В сентябре цены на энергоносители были на 43,9% выше, чем в тот же месяц предыдущего года, а продукты питания подорожали на 18,7%.

Некоторое облегчение в последние месяцы принесли топливные скидки, введённые федеральным правительством, и билет за €9 на местный общественный транспорт, однако срок действия обеих мер истёк в конце августа. Теперь правительство Германии планирует дальнейшие меры поддержки. Например, пенсионеры, студенты и учащиеся должны получить единовременное фиксированное пособие на электроэнергию, а в начале года должно быть увеличено пособие на ребёнка. Также правительство в Берлине намерено сдержать рост расходов с помощью «тормоза» цен на газ, напоминает немецкий телеканал N-TV.