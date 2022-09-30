Под влиянием украинского конфликта цены на продукты питания в Великобритании растут рекордными темпами, но меньше чем в России

Продовольственная инфляция в Британии бьёт рекорды: в сентября цены на продукты питания в этой стране выросли на рекордные 10,6%, пишет The Guardian. Как поясняет издание, украинский конфликт продолжает провоцировать подорожание основных продовольственных товаров, таких как маргарин и макароны.



AP

Цены на продукты питания в Великобритании выросли на рекордные 10,6% в этом месяце на фоне того, как украинский конфликт продолжает провоцировать подорожание основных продовольственных товаров, таких как маргарин и макароны, до нового максимума, пишет The Guardian.



В целом в сентябре британские покупатели столкнулись с инфляцией на уровне 5,7% по сравнению с 5,1% в августе, что является самым высоким месячным показателем как минимум с 2005 года.

Продовольственная инфляция в этом месяце превысила августовский показатель 9,3%, чему поспособствовал конфликт на Украине, который продолжает приводить к росту цен на корма для животных, удобрения и растительное масло, что эффектом домино сказывается на таких продуктах, как маргарин.

Свежие продукты питания сейчас стоят на рекордные 12,1% больше, чем в прошлом году, что также стало самым высоким приростом для этой категории товаров за всю историю наблюдений.



Инфляция для некоторых основных продуктов питания, таких как макароны и консервированные помидоры, достигла рекордных 8,6% по сравнению с 7,8% месяцем ранее — и это самый быстрый прирост для данной категории.

Тем не менее некоторые продовольственные товары выиграли от продолжительной засухи, наблюдавшейся в Британии этим летом. Так, цены на такие товары, как клубника, черника и помидоры, упали благодаря небывалым урожаям.

Инфляция непродовольственных товаров выросла с 2,9% в августе до 3,3%, в основном из-за увеличения транспортных расходов.

Более трёх четвертей британских потребителей, опрошенных компанией NielsenIQ, заявили, что, согласно их ожиданиям, кризис стоимости жизни в ближайшие три месяца окажет на них «умеренное или серьёзное» влияние. В летнем опросе эту точку зрения высказали всего 57% респондентов, пишет The Guardian.