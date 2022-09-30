 

В Москве откроют три новых волонтерских окружных центра

30.09.2022, 6:20, Разное
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Новые волонтерские центры откроются на Братиславской, Косинской и Аэродромной улицах. На этих площадках будут проходить благотворительные акции и обучение. Волонтеры смогут оформить там личные книжки добровольца, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что с начала текущего года окружные волонтерские центры открылись на западе столицы и в Зеленограде. Их посетили две тысячи горожан, из них 450 присоединились к добровольческому движению.

“Там проходят мастер-классы, лекции, встречи с теми, кто уже давно участвует в добрых делах. Новые центры начнут работать до конца года”, – рассказала Сергунина.

В волонтерских центрах создаются интерактивные площадки для мероприятий, лектории, помещения для нетворкинга и студии для создания медийного контента. Начинающим волонтерам предлагают присоединиться к добровольческому движению, они могут пообщаться с опытными активистами.

Также на базе окружных волонтерских центров проходит отбор добровольцев для участия в городских мероприятиях. Желающие от 14 лет и старше смогут получить личную книжку волонтера.

Ранее сообщалось, что социально ориентированные НКО подали 985 заявок на гранты мэра столицы. Это на 113 больше, чем в прошлом году. Треть претендентов участвуют впервые.

На выбор было представлено 12 номинаций. Наиболее популярной стала “Молодежь Москвы”. Также в число наиболее востребованных категорий вошли “Наше наследие” и “Благотворительность”.


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