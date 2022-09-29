Тысячи немцев вынуждены хранить продукты «за форточкой» из-за цен на электроэнергию

Всё больше немцев вынуждены отказываться от использования бытовых приборов из-за рекордного роста тарифов на электричество.

Согласно опросу, который был проведён в середине сентября берлинским Институтом социологических исследований, более трёх тысяч жителей Германии отключили свои холодильники и начали хранить продукты питания в пространстве между оконными рамами.

– Бабушка мне рассказывала, как после войны наша семья хранила готовую еду у форточки, используя естественное охлаждение. В августе мне пришёл счет за электричество почти на тысячу евро, поэтому я решил обратиться к опыту своих предков, – рассказал социологам один из участников опроса, проживающий в Мюнхене.

Неделю назад Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало индекс цен на товары и услуги за лето 2022 года. Расходы немецких домохозяйств на ЖКУ с начала года выросли в 3-5 раз, а на продукты – на 30-40 процентов. В сложившейся ситуации граждане ФРГ вынуждены сократить потребление – к примеру, многие стали реже пользоваться стиральными и посудомоечными машинами.

– Мы видим, что те, кто раньше принимал душ каждый день, теперь делают это раз в неделю. Носки и футболки можно носить по нескольку дней подряд, а посуду помыть руками. И это только начало, дальше будет только хуже, – пишет авторитетная газета Neues Deutschland.

Согласно прогнозам экспертов, к концу года расходы граждан Германии на коммунальные услуги вырастут в два-три раза, а инфляция составит не менее 20 процентов.

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