Будет и тепло, и стильно: как комбинировать платья со свитерами в своих осенних образах

Наступает время, когда пора доставать из шкафа теплые уютные свитера. И хотя модные осенние тенденции 2022 года невероятно интересные, все равно может показаться, что каждую осень мы носим одно и то же. Джинсы и блейзеры – всегда беспроигрышный вариант, но и они становятся скучными. если хочется разнообразия, стоит попробовать носить свитеры с платьями. Это сочетание выглядит очень элегантно и современно.

Сочетание платья со свитером: общие советы

Можно ли сочетать платье и свитер с наступлением осени? Конечно, можно. Снижение температуры не означает, что пора отказаться от любимых вещей. Трендовая комбинация – отличный способ носить летние платья осенью и зимой. Самое приятное заключается в том, что не нужно придерживаться определенного фасона и стиля платья или свитера. Будь то джинсовые, кожаные или платья-комбинации, можно смело экспериментировать с самыми разнообразными моделями и дизайнами.

Чтобы создать стильный образ, нужно прислушаться к следующим советам:

Лучше всего сделать ставку на сочетание легких и тяжелых материалов. Тонкие материалы, такие как атлас, прекрасно сочетаются с грубым трикотажем или шерстью. Чтобы оставаться в тренде этой осенью, можно комбинировать игривые летние платья с толстыми и повседневными свитерами крупной вязки. Также можно одеться в трикотаж с ног до головы. Вязаные комплекты снова в моде в этом году. Они согревают и обеспечивают стильный вид.

Способы носить свитер поверх платья

Возможности сочетания платья со свитером осенью и зимой безграничны. Для повседневного и удобного наряда достаточно просто надеть свитер поверх платья. В период межсезонья, когда бывает трудно определить, как лучше одеться, выручит это трендовое сочетание.

Для тех, кто хочет подчеркнуть свою фигуру, есть очень простой прием – использовать пояс или ремень. Такой элемент позволяет создать элегантный образ и подчеркнуть фигуру. Сначала нужно надеть свитер поверх платья, затем повязать узкий пояс на талии. После этого слегка вытянуть свитер сверху, сделав напуск. В качестве альтернативы можно сделать акцент на ремне как на модном аксессуаре, надев его поверх свитера.

Платье-комбинация со свитером

Это трендовое сочетание осени 2022 года. Любительницы платьев-комбинаций могут не отказываться от своей любимой одежды. Можно легко сделать летние вещи зимними, комбинируя их со свитером. Контраст между материалами выглядит очень эффектно, а наряд отличается легкой небрежностью. Можно добавить кроссовки или ботильоны, и повседневный образ готов.

Платье можно сочетать со свитером для офиса. Такой наряд станет отличной заменой классическому брючному костюму, который порядком надоел. Элегантные сапоги до колена и небольшая сумочка украсят образ и придадут ему элегантности. Важно не переусердствовать, когда дело доходит до цветов. Лучше использовать неяркие тона, такие как бежевый, телесный, белый.

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Платье-рубашка со свитером

Удобные и универсальные — платья-рубашки разной длины останутся в тренде в следующем сезоне. Повседневный наряд выглядит шикарно. Он идеально подходит для непринужденной прогулки по городу. Сапоги до колен со змеиным рисунком моментально делают образ притягательным.

Монохромный образ

Чтобы сочетать платье и свитер и при этом хорошо выглядеть, следует убедиться, что предметы принадлежат к одной цветовой гамме. Так как материалы и так сильно отличаются друг от друга, лучше избегать цветовых контрастов. Монохромный образ гораздо более гармоничен и элегантен, а также очень моден. Наряд вовсе не должен быть черным или серым. Он может быть неоново-розовым или оранжевым. Яркие цвета привлекают внимание и поднимают настроение в пасмурную погоду.

Свитер оверсайз и платье миди

Удивительно уютные, теплые, комфортные и в то же время шикарные свитеры оверсайз стали неотъемлемой частью женского гардероба.

Будь то джинсы, спортивные штаны или даже юбки — повседневную одежду можно стилизовать по своему вкусу самыми разными способами. Поэтому неудивительно, что можно комбинировать платья со свитерами оверсайз. Останется добавить удобные кроссовки, чтобы получить идеальный образ для выходных.

Укороченный свитер с платьем

Укороченные свитеры также в тренде в этом году. Они отлично сочетаются с платьями. Свитер будет согревать, при этом не скроет полностью любимое платье.

В качестве альтернативы можно перехватить большой свитер на талии резинкой. Спрятать его под резинкой или выпустить – это вопрос вкуса. Комбинация отлично смотрится в обоих вариантах.