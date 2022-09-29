Скандалы: На себе не экономят

Андрей Рюмин выделил 1 000 000 долларов на «оптимизацию» зарплат топ-менеджеров ПАО «Россети»

На первый взгляд эта история выглядит анекдотической. Компания потратит более 1 млн долларов (!) на консультантов по зарплате для своих руководителей. То ли сэкономить хотят, то ли заработать… Но поводов для шуток здесь не много. Крупнейшим акционером «Россетей» является государство. При этом компания то и дело участвует в финансово-хозяйственных скандалах, а её гендиректор Андрей Рюмин (он же зять украинского политика Виктора Медведчука) явно рассчитывает на особое отношение к своей персоне.

В июле «Россети» выставили на тендер 70-миллионный контракт, который называется так: «Оказание консультационных услуг по совершенствованию системы оплаты труда руководителей и высших менеджеров ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». Несколько дней назад тендер выиграло ООО «Б1-Консалт», до марта сего года входившее в юридическую сетку британской Ernst & Young, одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговых компаний. У «Б1-Консалт» великолепные финансовые показатели. В прошлом году фирма показала выручку в 8,3 млрд рублей и чистую прибыль в размере 25,7 млн рублей. Контракты с крупнейшими российскими корпорациями, в том числе государственными, делают своё дело.

Чем же будут заниматься элитные юристы, отрабатывая контракт с «Россетями», который обойдётся энергетикам в более чем 70 млн рублей? В техзадании (редакция изучила копию документа) указано, что исследованию должны подвергнуться доходы генерального директора и его заместителей, руководителей департаментов ПАО «Россети» и директоров региональных филиалов.

Юристы проведут анализ доходов с учётом нескольких параметров, включая сравнение с доходами топ-менеджеров других российских компаний. Самые загадочные пункты техзадания имеют отношение к введению «дополнительной системы долгосрочной мотивации». В одном параграфе документа ставится вопрос о целесообразности такой системы, а в другом она как бы признаётся априори необходимой, в связи с чем исполнители контракта (согласно п. 7 документа) должны подготовить проекты соответствующих типовых документов.

Если принять во внимание длинный шлейф вопросов об эффективности работы «Россетей», история с тендером могла быть затеяна с одной целью – обосновать и придать позитивный смысл грядущему повышению зарплат и бонусов господина Рюмина и его подчинённых. За гонорар в десятки миллионов рублей сторонние консультанты смогут безупречно обосновать это новшество. Их выводы будут выглядеть куда весомее, чем те, что могли бы бесплатно предложить штатные экономисты и юристы электросетевой монополии.

Кстати

Звучало мнение, что не совсем современная инфраструктура ПАО «Россети» может быть тесно связана с масштабными лесными пожарами, охватившими Сибирь минувшей весной. Штормовой ветер в Красноярском крае вызвал множественные обрывы линий электропередачи, что привело к перехлёсту проводов и коротким замыканиям. За состояние ЛЭП в регионе отвечает «Россети Сибирь». Понятно, что энергетики не были в состоянии предотвратить штормовой ветер, но правоохранительные органы пришли к выводу, что списывать катастрофу на одну лишь стихию неправильно. Правда, и на этот раз дело, похоже, ограничилось вопросами к «стрелочникам». По уголовному делу о халатности были задержаны начальник участка и двое начальников производственных отделений.

Скандал за скандалом

Закупки и тендеры ПАО «Россети» и его дочерних структур вообще отдельная история. В июле «Наша Версия» рассказала о том, как ПАО «Россети Волга» закупило у единственного поставщика чуть ли не «золотые» коммутационные модули для «Чувашэнерго». Например, цена изделия I Switching module TER_ISM15_LD_1(46) исп. 420 – (13 шт.) в закупочной документации была обозначена 632 тыс. руб./шт., в то время как по нашим подсчётам многие поставщики предлагают те же самые устройства по цене в 100–150 тыс. рублей.

Впрочем, это всё мелочи. Куда интереснее методы, которыми структуры «Россетей» ведут противостояние с независимыми электросетевыми компаниями в регионах. И здесь за примерами далеко ходить не надо. Возьмём хотя бы Курскую область: единственным получателем денег за услугу по передаче электроэнергии всех сетевых организаций на территории региона, так называемым котлодержателем, является ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Курскэнерго». Оно обязано по факту получения денежных средств от гарантирующего поставщика, которым является АО «Атом

ЭнергоСбыт», осуществлять оплату услуг смежных сетевых организаций, в том числе и АО «Курские электрические сети». Но ситуация выглядит так, что на протяжении последних двух лет ПАО «Россети Центр», получив денежные средства в полном объёме, может удерживать их на своих счетах, оплачивая услуги по передаче электроэнергии со значительным опозданием и не в полном объёме.

По состоянию на середину июня 2022 года в арбитражных судах в стадии разбирательства находились иски АО «Курские электрические сети» к ПАО «Россети Центр» на сумму свыше 266 млн руб­лей. В чём здесь подоплёка, спросите вы? Похоже, она весьма простая: пока «Курские электрические сети» находились в полуразваленном состоянии, они по большому счёту были никому не нужны. Как только их капитализация вышла на довольно приличный по региональным масштабам уровень, сразу появились желающие прибрать их к рукам. Задолженность перед ПАО «Россети Центр» явно призвана сделать так, чтобы независимая компания сама упала к ним в карман. И это не единичная ситуация.

Примерно то же самое происходит сейчас в целом ряде других регионов. В частности, по данным СМИ, компания «Тамбовэнерго» (ещё одна «дочка» ПАО «Россети») не только прекратила платежи в адрес АО «Тамбовская сетевая компания», но и требует признать недействительным договор, подписанный в 2008 году. Местные жители опасаются, что противостояние энергетиков может привести к коммунальному коллапсу ближайшей зимой.

Некоторые из эпизодов деятельности дочерних структур «Россетей» в регионах не обходятся без уголовных дел. В марте этого года силовики задержали топ-менеджеров АО «Россети Тюмень» Никиту Калинина, Павла Михайлова и Кирилла Стрельцова. Управленцев подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Дело это опять же не единичное. Ранее в России был заочно осуждён бывший руководитель МРСК Северного Кавказа Магомед Каитов. Следствие установило, что он списывал на подконтрольные структуры часть средств, уплаченных потребителями за электроэнергию, и похитил таким образом 340 млн рублей. По некоторым данным, сейчас Каитов скрывается на территории Турции.

Менеджмент хороший, рабочие плохие?

Говорят, что при всём при этом Андрей Рюмин может уделять много времени ведению личного бизнеса. По данным ЕГРЮЛ, он владелец четырёх компаний, занимающихся «арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом», а также «покупкой и продажей собственного недвижимого имущества». Как он умудряется совмещать всё это с управлением гигантской государственной корпорацией, наверное, известно только самому Андрею Валерьевичу.

Впрочем, среди высших руководителей «Россетей» явно принято считать себя солью земли, и потому «крайними» при недостижении нужных показателей «назначают» рядовых работяг и менеджеров среднего звена. В интернете нетрудно найти видеозапись с одного из совещаний с участием первого заместителя Андрея Рюмина и главного инженера ПАО Андрея Майорова. По сути, он призвал ввести в компании драконовские штрафы: «Человек должен знать, что, если он сделает – случайно или намеренно – некое действие, которое приведёт к нарушению трудовой дисциплины, техники безопасности и охраны труда, он останется без денег, а его семья останется без средств к существованию на месяц». Более того, по мнению Майорова, нарушитель должен быть «публично опозорен» в стенгазете, и пока в компании этого не делается, «мы не придём к результатам, которые мы ставим перед собой»…

Что же это получается? С одной стороны, главный инженер «Россетей» призывает своих подчинённых вспомнить о позитивном советском опыте поддержания дисциплины на предприятиях. С другой – он явно окажется в числе тех управленцев, зарплата которых по поручению Андрея Рюмина станет предметом изучения консультантов с иностранным шлейфом. Рабочих грозим посадить на голодный паёк и тут же тратим 70 млн рублей на разработку системы премий для себя любимых?

Роман Валевский