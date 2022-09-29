Молоденькая жена Петросяна выперлась на люди без штанов: Захочется обернуться вслед

Молоденькую жену Евгения

Петросяна Татьяну Брухунову трудно назвать модным блогером. Она не снимает много

сториз, не посещает модные клубы и вечеринки. Обычно девушка делится моментами

из жизни, путешествиями и редкими кадрами с супругом. Однако, в последнее время

Татьяна раскрылась с новой стороны. Все чаще она делится своими образами и

новыми нарядами.

Так, последняя фотография

и образ слегка удивили поклонников. Татьяна выбрала фактурный жакет,

подчеркивающий талию, а вниз надела юбку из тонкой сетки. Не все подписчики

оценили такой лук — некоторые посчитали, что Татьяна буквально выперлась на

люди без штанов. Другие же, напротив, заметили, что у жены Петросяна отличные

ноги, а увидев такую даму на улице непременно захочется обернуться вслед.

Еще Татьяна решилась

на откровенный разговор с подписчиками. Она ответила на множество вопросов

поклонников о творчестве, предпочтениях в книгах и постановках, а также

рассказала про воспитание маленького сына. Кроме этого, Татьяна рассказала об

отношениях с некоторыми другими известными личностями. Жена Евгения Петросяна сказала, что из-за ее общественно позиции многие решили прекратить с ней общение.