 

В Королеве поймали дурачивших пенсионеров мошенников

29.09.2022, 13:45, Разное
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В полицию обратилась 69-летняя жительница подмосковного Королева с заявлением о мошенничестве. По ее словам, с ней связались неизвестные, которые представились служащими банка и предложил перевести деньги на безопасный счет, так как кто-то якобы пытается оформить кредит по ее паспортным данным.

Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, женщина согласилась на условия мошенников и перевела на счет более двух миллионов рублей. В итоге полиция нашла мошенников, ими оказались молодые люди из Казани.


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