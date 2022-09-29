 

«За нашу и вашу свободу» – Маргарита Симоньян призвала к немедленным демократическим реформам

29.09.2022, 13:33, Разное
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Главный редактор телеканала Russia Today, независимая журналистка Маргарита Симоньян призвала к немедленным демократическим реформам в России.

В своём Telegram-канале она заявила, что борьба за права мобилизованных под её руководством трансформируется в борьбу за рождение в стране гражданского общества и за перестройку общества и государства в ключе подлинной демократии.

Симоньян подчёркивает свою готовность возглавить народный протест и даже стать лицом оппозиции.

– Не ждите, что я каждого поведу за ручку, но если вы выступаете за построение в России нового общества, за немедленные реформы в духе настоящей демократии и ответственности государства, самое время присоединиться к тому, что мы делаем. И вскрывая даже очень серьёзные, назревшие проблемы нашей страны, мы не должны бояться. Мы должны говорить, потому что выбирая молчание вместо позора, мы получим и позор, и молчание, – пишет она. – А самое главное, друзья мои – то, что свободу берут, а не дают. И если мы сейчас позволим украсть нашу свободу распоряжаться нашей страной и нашим будущим, потом уже будет поздно. Поэтому не молчите. Присоединяйтесь. Я выступаю не за очередные изменения на бумаге, а за наше будущее. За гражданственность. За ответственность. За возможность высказываться. За нашу и вашу свободу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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