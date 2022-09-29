Практики для расположения духа: Анна Семенович рассказала, как борется с негативными мыслями

Анна Семенович сообщила поклонникам о том, что немного приболела, а потому пока лечится дома. Чтобы не терять времени даром, артистка решила поделиться с фолловерами несколькими практиками, которые помогают оставаться в хорошем расположении духа.

Использовать переключатели внимания

По мнению Анны, человек, который находится в состоянии тревожности, бегает по кругу негативных мыслей, вследствие чего теряет связь с собой и с окружающим миром. Артистка считает, что в этот момент важно напомнить себе о том, что мысли — это фантазии. Чтобы прекратить поток негатива, нужно вернуть себе опору. Сделать это можно, переключив внимание на что-то другое.

К примеру, Анна рекомендует сфокусироваться на любом предмете и детально его описывать пару-тройку минут. Можно посчитать от ста в обратном порядке. Или записать на бумаге мысль, которая не дает покоя, после чего прочитать ее десять раз наоборот.

Отпускать эмоции

Семенович призывает не копить эмоции в себе. Если что-то тревожит, лучше проговорить эти чувства, а потом попытаться от них освободиться. Если хочется кричать или плакать, то, по мнению артистки, лучше себя не сдерживать. Хорошо, если найдется близкий человек, которому можно выговориться в тяжелую минуту. Он же сможет оказать моральную поддержку.

Прочувствовать хорошее

Еще один способ борьбы с негативом — это визуализация хороших моментов. Анна посоветовала в тяжелую минуту вспомнить какой-то радостный эпизод и постараться как бы заново прожить те же эмоции. Можно использовать триггеры, которые помогут вернуться в то состояние. Это могут быть разные вещи: например, фотография, песня, статуэтка и т. д. По мнению Семенович, нужно почаще напоминать себе о хорошем и стараться видеть положительные стороны.

Другие советы

Анна считает, что наше психическое и физическое здоровье взаимосвязаны, поэтому мысли связаны с телом. Если заботиться о себе, тогда удастся избавиться от негатива. Семенович рекомендует в связи с этим не игнорировать физическую активность и занятия спортом. Как говорится: в здоровом теле — здоровый дух.

Певица дала совет тем людям, которым нравится все анализировать. Она порекомендовала описать текущую сложную ситуацию на листе бумаги, максимально объективно, опираясь на факты, а потом соотнести эту ситуацию с реальной действительностью. Не исключено, что человек обнаружит, что накручивает себя без видимой причины. После осознания этой истины уже станет намного легче.