Станислав Ярушин рассказал о предложили провести Летний кубок КВН

Станислав Ярушин пояснил о том, как ему предложили вести легендарное телешоу. Так, звезда сериала «Универ» мог бы стать ведущим Летнего кубка КВН, который когда-то дал ему своеобразную «путевку в жизнь», тем не менее, вопрос пока не решен.

Телевизионная юмористическая игра команд различных коллективов впервые вышел на экраны в далеком 1961 году. С тех пор шоу дало отечественной индустрии развлечений массу звезд. В их числе и Станистав Ярушин, который после участия в КВН стал актером, ярко «засветившись» в сериале «Универ». Теперь же селебрити может возглавить соревнования Летнего кубка «Клуба веселых и находчивых».

Об этом звезда ТНТ пояснил своим поклонникам в интервью одному из изданий. Ярушин очень обрадовался обращению к нему руководства КВН, однако в его плотном рабочем графике для этого необходимо найти время. Пока он только обдумывает выгодое предложение. После участия в командах «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Ярушин сыграл персонажа сериалов «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя» Антона Мартынова. Кроме того, на YouTube-платформе он ведет музыкальный подкаст «МузLoft». Если ему удастся совмещать все проекты, в которых Станислав Ярушин задействован, он с огромным удовольствием займет место ведущего на сцене.

КВН для него уже давно стал брендом, который любят уже многие поколения россиян и жителей ближнего зарубежья. Актер благодарен Александру Маслякову, с 1964 года олицетворяющему это шоу. Саму игру Ярушин считает настоящей планетой для веселых и находчивых. Следует отметить, что после заражения Александра Маслякова коронавирусом в феврале текущего года, в программе поменялось сразу несколько ведущих. В их роли выступили юмористы Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев, актер Дмитрий Нагиев и даже Валдис Пельш. Однако в начале сентября Маслякову удалось побороть опасную инфекцию и он снова вернулся в кресло жюри Высшей лиги.