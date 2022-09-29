 

В Москве завершается реконструкция кинотеатра “Солнцево”

29.09.2022, 12:20, Разное
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Власти Москвы прикладывают огромные усилия, чтобы вернуть к
жизни старые советские кинотеатры. На их базе специалисты строят общественные
пространства “Место встречи”, где местные жители могут не только
насладиться просмотром фильмов, но и отдохнуть в кафе, заняться спортом или
пройтись по магазинам.

В районные центры “Место встречи” москвичи
приходят семьями. Всего в рамках масштабного проекта власти российской столицы
намерены реконструировать 39 бывших кинотеатров, причем, на 11 из них работы
уже завершены.

Реконструкция кинотеатра “Солнцево”,
расположенного по адресу: улица Богданова, дом №19, тоже подходит к концу.
Совсем скоро он станет многофункциональным районным центром. Как рассказал
руководитель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь
Войстратенко, специалисты перешли к заключительной стадии перестройки.

“Типовое кирпичное строение, возведенное в 70-е годы
прошлого века, станет значительно больше. Кроме того, ему вернут первоначальную
функцию: на четвертом этаже разместится современный кинокомплекс, состоящий из
четырех зрительных залов с сопутствующей инфраструктурой”, − уточнил
чиновник.

В ведомстве также подчеркнули, что работы по перестройке
кинотеатра в районный центр “Место встречи” проводятся за счет
средств инвестора. Согласно плану, двухэтажное здание дополнилось еще двумя
этажами. Также специалисты обустроили подземный уровень. Площадь объекта
увеличилась в итоге до 7,3 тысяч квадратных метров.

По словам главы Мосгосстройнадзора, дополнительные этажи уже
достроены. Главным украшением восстановленного кинотеатра “Солнцево”
станет витражный фасад. Работы по его строительству завершены на 95%, дополнил
чиновник.

“Строители приступили к внутренней отделке помещений,
где расположатся торговые площади, кафе и рекреационные пространства”, −
отметил Игорь Войстратенко.

Здание станет украшением для всего района, в вечернее время
оно будет выделяться с помощью яркой подсветки. Так, специалисты воспроизвели
вывеску кинотеатра “Солнцево” при помощи 3D-сканирования, добавив к
наименованию слова “место встречи”. Параллельно ведется
благоустройство территории.


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