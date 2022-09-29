В Москве завершается реконструкция кинотеатра “Солнцево”

Власти Москвы прикладывают огромные усилия, чтобы вернуть к

жизни старые советские кинотеатры. На их базе специалисты строят общественные

пространства “Место встречи”, где местные жители могут не только

насладиться просмотром фильмов, но и отдохнуть в кафе, заняться спортом или

пройтись по магазинам.

В районные центры “Место встречи” москвичи

приходят семьями. Всего в рамках масштабного проекта власти российской столицы

намерены реконструировать 39 бывших кинотеатров, причем, на 11 из них работы

уже завершены.

Реконструкция кинотеатра “Солнцево”,

расположенного по адресу: улица Богданова, дом №19, тоже подходит к концу.

Совсем скоро он станет многофункциональным районным центром. Как рассказал

руководитель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь

Войстратенко, специалисты перешли к заключительной стадии перестройки.

“Типовое кирпичное строение, возведенное в 70-е годы

прошлого века, станет значительно больше. Кроме того, ему вернут первоначальную

функцию: на четвертом этаже разместится современный кинокомплекс, состоящий из

четырех зрительных залов с сопутствующей инфраструктурой”, − уточнил

чиновник.

В ведомстве также подчеркнули, что работы по перестройке

кинотеатра в районный центр “Место встречи” проводятся за счет

средств инвестора. Согласно плану, двухэтажное здание дополнилось еще двумя

этажами. Также специалисты обустроили подземный уровень. Площадь объекта

увеличилась в итоге до 7,3 тысяч квадратных метров.

По словам главы Мосгосстройнадзора, дополнительные этажи уже

достроены. Главным украшением восстановленного кинотеатра “Солнцево”

станет витражный фасад. Работы по его строительству завершены на 95%, дополнил

чиновник.

“Строители приступили к внутренней отделке помещений,

где расположатся торговые площади, кафе и рекреационные пространства”, −

отметил Игорь Войстратенко.

Здание станет украшением для всего района, в вечернее время

оно будет выделяться с помощью яркой подсветки. Так, специалисты воспроизвели

вывеску кинотеатра “Солнцево” при помощи 3D-сканирования, добавив к

наименованию слова “место встречи”. Параллельно ведется

благоустройство территории.