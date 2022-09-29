Мнение: Наблюдатели

Телевизор не смотрю. Только в командировках. Вот и вчера, вернувшись в гостиницу, включил телевизор и наткнулся на репортаж программы «Время» о референдуме на Украине. И очень удивился, узнав, что на референдумах о расширении России присутствовали наблюдатели из 42 стран.

Погуглил. Оказывается, только в Донецкую область приехали 133 наблюдателя из 28 стран.

Интересно, что это за наблюдатели, если они говорят, что референдумы прошли демократично, легитимно и прозрачно, но страны, из которых они прилетели, не признают и едва ли когда признают итоги этих референдумов?

Может, никакие это не наблюдатели, представляющие свои страны, а просто туристы, которым предложили отправиться в турпоездку по России и Украине. Возможно, что даже обещали заплатить… Ну а чего не слетать-то?

Но в таком случае, что-то маловато наблюдателей и стран, откуда они прилетели. Видимо, не доработали посольства России. Могли бы привезти и побольше народу. Или не могли? Привезли всех, кого смогли?

На снимке: иностранные наблюдатели, фоттография отсюда.

—