«Оказывается, Казахстан и Татарстан – не одно и то же»: москвич потратил 5 млн, пытаясь выехать из России, но даже не побывал на границе

В столичную полицию обратился 30-летний владелец барбершопа,

который считает, что стал жертвой мошенников. 23 сентября он попытался приобрести авиабилет

за границу, однако на ближайшие даты места на все рейсы уже были забронированы.

Тогда москвич обратился в одно из туристических агентств.

«Я нашёл их в Интернете по запросу «Релокация быстро»,

первая ссылка в поисковой выдачи. Они мне сказали, что небо закрыто, в

аэропортах допросы и единственная опция – это сухопутная граница. С Грузией и

Арменией всё сложно, там очереди, поэтому я выбрал Казахстан», – рассказал

следователю потерпевший.

Бизнесмену предложили приобрести «VIP билет

релоканта» за 5 миллионов рублей. Москвич потребовал, чтобы организация в

письменной форме подтвердила свои обязательства, и 23 сентября стороны подписали соответствующее

соглашение. Согласно договору, турфирма обязалась в течение суток доставить

мужчину в Татарстан на комфортабельном автомобиле S-класса.

«Я спросил, почему Татарстан, а не Казахстан? Мне сказали,

что это одно и то же. Как коренный москвич, я выезжал только в Европу и в российской

географии не силён. Только прибыв в Казань, я понял, что меня обманули», – пожаловался бизнесмен.

Заявление о возможном мошенничестве у гражданина приняли,

однако, как отмечают юристы, состава преступления в действиях турфирмы нет.

«Как говорится, проблема из серии – сам дурак. Договор его подписывать

никто не заставлял, транспорт соответствовал тому, который обещали. Так что

перспектив вернуть деньги у него нет», – написал в своём Telegram-канале депутат Государственной

думы Михаил Делягин.

За обратный билет на рейс

Казань-Москва москвич заплатил 5 тысяч рублей – ровно в тысячу раз меньше,

чем за трансфер в столицу Татарстана.

—