Мнение: Внезапный газовый скандал



Смешная фотка из бывшей ГДР

Дела всё любопытнее и интереснее! Возможно, что в Европе зреет мощнейший скандал, спровоцированный как раз взрывами труб “северных потоков”. Вроде бы эти взрывы все вокруг обсуждают, судят и рядят так и этак, прикидывают даже, каков будет в итоге экологический ущерб для Балтийского моря, куда утекли многие тысячи кубометров газа (по оценкам, аж на 800 млн. долл., то есть почти на миллиард) – но почему-то никто не задается вопросом: а как вообще получилось, что в трубе “Северного потока-2” был газ?! С какой стати, если, как мы знаем, СП-2 так и не ввели в эксплуатацию?

Откуда в той трубе газ? Как такое может быть? Ничего себе: газопровод не введен в строй – а оказывается полон газа. Кто его туда закачал? Очевидно, Газпром. Но ЗАЧЕМ?? И как такое может быть, ведь все эти германские официальные лица, Шольцы и прочие, уверяли, что “никакого СП-2” не может быть?!

И тут же всплывает другой вопрос: а, собственно, как так получилось, что Германия волшебным образом “с опережением графика” заполнила свои газохранилища на зиму – при том, что вроде как Газпром откровенно саботировал поставки всё лето, то и дело закрывая трубы “на профилактику”? Причем выгода Газпрома от этого очевидная: он старался по самому минимуму качать через Украину, по “старому газопроводу” – соответственно, Россия и платила Украине за транзит этого газа тоже по минимуму (фактически – перечисляла Украине меньше денег на войну против себя же).

По идее, от такого занижения должна была страдать Германия, а из-за этого – рвать и метать. Но, если предположить, что “не введенный в эксплуатацию” СП-2 при этом вполне себе работал – то и Германия не оставалась внакладе. А то все, понимаешь, думали, что ФРГ проявила бесподобные торговые таланты своих “газовых менеджеров”, которые якобы извернулись ужом и на ПУСТОМ мировом рынке СПГ, на котором все объемы вроде как еще весной были законтрактованы азиатскими потребителями на год вперед – все-таки как-то добыли сжиженный газ для родной Неметчины. Чудо! Мрачный германский торговый гений!

Но если немцы просто втихаря качали по СП-2 всё это время газ из России – всё становится на свои места, и никакой мистики и волшебных торговых талантов. “Ловкость рук и никакого мошенства”. Тем более, что ситуация просто по максимуму располагала: “Северный поток-2” идет напрямую от России к Германии, никаких посредников, максимально скрытно – по дну моря; никаких “контрольных станций” посредине; России отчаянно нужна валюта, Германия не менее отчаянно нуждается в газе; и РФ, и ФРГ в гробу видали и США, и Украину; и самое главное – сам-то СП-2 был ПОСТРОЕН! Что мешало договориться?

Ничего. А коль всё так – наверняка и договорились. И качали – ко взаимному удовольствию. И на месте жителей Германии я бы, наверно, не особо возмущался таким “вероломством”: Украина Украиной, но газ-то Германии где брать? 700 евро счет за электричество в обычной квартире – это куда годится?

То есть – как интересно получается: этот взрыв был не просто так взрыв. Это было НАКАЗАНИЕ! Кто-то из “партнеров” все ж пронюхал, что Германия – этакая шалунья – ведет двойную игру, “и нашим и вашим”, то есть и с альянсом, и с Путиным одновременно. И на елку влезть, и юбку не ободрать. Ай да Шольц! Запустил-таки СП-2!

И вот – пронюхавшие НЕКТО, чтобы примерно наказать именно Германию (Россию-то чего наказывать, она уже наказана по жизни), решили плюнуть на словесные увещевания, уговоры и угрозы: они СП-2 просто УНИЧТОЖИЛИ.

Вот это конфуз… Мама мия… Однако, в каком же бледном виде сейчас Германия в Европе, в НАТО, перед США…! Втихаря закупала себе одной газ у геноссе Путина, попутно всячески саботируя (теперь понятно почему) поставки вооружений Украине! Феноменально. Вот это настоящая геополитика!

Очень смешно, если вдуматься. И ведь, выходит, тот, кто взрывал, именно что предполагал таким образом “тайное сделать явным” – прямо выставить целую страну, лидера Евросоюза, в таком непотребном виде! Во дела…

Что ж, проследим, что там дальше будет. Одно можно сказать точно: при старушке Меркель таких скандалов не было. Она БЛЮЛА себя и страну – даром что в молодости любила разгуливать нагишом и фотографироваться в таком виде.