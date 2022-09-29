“Мы с ним покончим” – ведущий Fox News напомнил об угрозе Байдена не допускать ввода в эксплуатацию “Северного потока – 2”

Президент США Джо Байден ещё в начале февраля обещал «покончить с «Северным потоком». Тогда его не восприняли всерьёз, но масштабная диверсия на балтийском газопроводе, совершить которую, по мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, мог лишь «кретин-самоубийца», заставляет по-новому взглянуть на главу Белого дома.

Добрый вечер и добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. Крайне неприятно начинать этот вечер вторника с печальной ноты, но прямо сейчас у берегов Дании разворачивается одна из крупнейших экологических катастроф нашего времени. На газопроводах «Северный поток» — огромных российских трубопроводах, по которым из РФ в Западную Европу поступает природный газ, — образовались утечки газа. В настоящий момент из газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийское море поступают миллионы кубических метров природного газа. Сейчас на ваших экранах кадры, снятые с воздуха. На них можно увидеть бурлящее токсичными пузырями поле шириной более полмили. Мы можем только гадать, сколько морских млекопитающих прямо сейчас гибнет. Бесчисленное множество. При этом атмосфере может быть нанесён долгосрочный ущерб.

Природный газ на 90 процентов состоит из метана. Метан, как вам часто говорит Джо Байден, — это ключевой двигатель глобального потепления, которое, конечно же, является угрозой для существования человека на этой планете. Поэтому если вас волнует изменение климата, то последнее происшествие с трубопроводами «Северный поток» говорит о том, что мы как никогда близко подошли к апокалипсису. Вопрос в том, как это произошло? Выходит так, что всё это не случайность. В то самое время, когда в этих трубопроводах были обнаружены утечки, шведские официальные лица зафиксировали два сильных подводных взрыва, мощность каждого из которых измерялась сотнями фунтов в тротиловом эквиваленте. Никаким природным явлением это не объяснишь. Почти немедленно на трубопроводах в трёх отдельных местах начались утечки. Поэтому есть только одно объяснение случившемуся: это был акт промышленного терроризма. Для премьер-министра Польши это было вполне очевидным фактом — и он, не тратя попусту время, заявил об этом. Смотрим.

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши: Сегодня мы имеем дело с актом диверсии. Нам пока ещё не известны подробности случившегося, но мы явно видим, что это акт диверсии. Акт, который, вероятно, знаменует следующую стадию обострения ситуации, с которой мы сталкиваемся на Украине.

«Мы явно видим, — заявил он, — что это акт диверсии». Акт терроризма. Ну да, мы это видим. Вопрос состоит в том, кто это сделал. Разумеется, главный подозреваемый очевиден. Это тот же самый человек, который спровоцировал внутреннюю инфляцию здесь, в США, и украл выборы 2016 года у Хиллари Клинтон. Да, это Владимир В. Путин. Издание The Washington Post немедля объявило о том, что Путин теперь использует в качестве оружия трубопроводы «Северный поток». По словам постпреда Канады при ООН, Владимир Путин решил использовать «загрязнение в качестве акта войны». Прогрессивный Twitter активно поддерживает этот вывод: Путин это сделал. И это разумно, пока вы на мгновение не задумаетесь об этом. Владимир Путин, возможно, злодей. Нам говорят, что он злодей. Но разве он глупый? Вероятно, нет. Тем не менее — и тут есть некая странность — если вы Владимир Путин, то вы должны быть кретином-самоубийцей, чтобы взрывать свои собственные трубопроводы. Это единственная вещь, которую вы никогда не стали бы делать.

Газопроводы являются основным источником вашей власти, вашего богатства и, что наиболее важно, вашего рычага воздействия на другие страны. Европе нужна ваша электроэнергия, и сейчас — как никогда, учитывая приближение зимы. Если вы не можете доставить эту электроэнергию, то таким странам, как Германия, нет необходимости обращать внимание на то, что вы хотите. Вы находитесь в разгаре конфликта, и вам нужна любая помощь, вам нужны все рычаги, которые вы можете получить. При таких условиях вы ни за что не взорвёте «Северный поток», и очевидно — не сейчас.

На самом деле, это настолько очевидно, что даже наш недалёкий госсекретарь Тони Блинкен, похоже, это признаёт. Сегодня он заявил, что саботаж «Северного потока» «явно не отвечает ничьим интересам». Верно, хотя на самом деле лишь наполовину. Действительно, подрыв «Северного потока» не поможет Владимиру Путину. Он бы этого не сделал. Зачем ему это делать? Однако это не значит, что другие страны не хотели бы этого сделать. Они бы задумались над этим, и мы знаем, что они думали об этом, потому что по крайней мере одна из них сказала об этом публично. В начале февраля, менее чем за три недели до начала конфликта на Украине, Джо Байден на камеру заявил, что он может вывести из строя эти трубопроводы. Посмотрите.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если РФ вторгнется, то есть если танки или войска снова перейдут границу Украины, тогда «Северного потока — 2» уже не будет. Мы с ним покончим.

ШАО СЯ, журналист: Но как именно вы это сделаете, ведь проект находится под руководством Германии?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы… Обещаю, мы сможем это сделать.

Обратите внимание, как он это сформулировал. Он президент, ничего не говорит случайно, особенно когда читает по карточкам. Он не сказал: «Я приостановлю поставки газа из РФ в Германию». Он сказал, что «Северного потока — 2» не будет. «Мы покончим с этим, мы выведем его из строя, мы взорвём его». «Как бы вы это сделали?» — спросили его. «Я обещаю вам, что мы сможем это сделать». Они всё продумали. И всё же те, кто это видел, в том числе и мы, не восприняли Байдена всерьёз, когда он это заявил.

Это президент, который объявил изменение климата самой серьёзной проблемой в мировой истории. Это человек, который читает вам лекции об использовании дровяной печи или вождении внедорожника из-за его вредных выбросов. Это парень, который потратил миллиарды, пытаясь смягчить метеоризм коров из-за метана. Неужели этот парень действительно взорвёт газопровод с метаном посреди Балтийского моря? Трудно такое представить. Это было бы невообразимо безрассудным поступком. Это было бы похоже на то, что вы сделали бы, если бы захотели начать ядерную войну. Это было бы безумием.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2022 года.