 

Питание и наследственность не влияют на набор лишнего веса и ожирение?

29.09.2022, 7:25, Разное
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Если в вашей семье родители или другие родственники отличаются большим весом, на вас наверняка неоднократно “вешали ярлык”, мол и вас не сегодня, так завтра ожидает ожирение. И никуда от этого не деться, здоровье точно пошатнется. К счастью, на сегодняшний момент диванным специалистам можно смело поставить шах и мат. Ибо ученые доказали, что лишний вес и наследственность крайне редко идут рука об руку.

Актуальность исследования

На сегодняшний день от ожирения страдают около полумиллиарда людей на всей планете. Еще 2 миллиарда имеют лишние килограммы. Именно поэтому ученые во всем мире озабочены проблемой избыточного жира у населения.

В современном мире до сих пор пользуются одним лишь критерием для диагностики ожирения – ИМТ. Это индекс, позволяющий вычислить отношение веса к росту. Но вот только данный критерий несовершенен и не учитывает огромное количество биологических особенностей человека. И логично, что ученые пытаются больше узнать о механизме развития ожирения, чтобы точнее проводить диагностику и устанавливать причину отложения лишних килограммов.

Результаты эксперимента

В исследовании принимали участие 150 близнецов, в нем были также задействованы крысы. Все участники находились в одной среде и принимали одинаковое количество пищи. После этого ученые в лаборатории исследовали анализы испытуемых и оценивали внешние показатели.

Чем же завершился эксперимент? Одни просто поправлялись, другие же наращивали одновременно и мышечную массу, и жировую прослойку. В последнем случае ученые заметили склонность к развитию воспалительных процессов.

Исследуя анализы, специалисты с удивлением отметили, что тип ожирения лишь минимально связан с наследственностью, генами и всем прочим, чем любят пугать со всех сторон. Всему виной необъяснимое (пока) явление, которое ученые назвали фенотипической изменчивостью. Они заявили, что предстоит еще много работы с целью изучения данного механизма, но уже подтверждение самого его существования дает надежду на то, что медики смогут успешно лечить людей с ожирением, запустив у них эффективные процессы похудения.


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