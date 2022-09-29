«Сбербанк» предложил мобилизованным выгодные кредиты на приобретение боевой экипировки

«Сбербанк» создал три специальных кредитных продукта для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Займы помогут им приобрести необходимую обувь, одежду и снаряжение.

Набор походного снаряжения и медикаментов, а также качественная обувь для мобилизованного обходятся в достаточно крупные суммы. Многие будущие солдаты и офицеры не могут сразу извлечь из семейного бюджета 35-100 тысяч рублей, поэтому хотели бы растянуть эту сумму на год или больше, в зависимости от дохода семьи. Мобилизованный сможет выбрать кредит с льготной процентной ставкой.

– Учитывая обстановку, мы решили собрать наших воинов в армию практически в убыток себе. Ставка по всем трём кредитным продуктам ненамного превышает учётную ставку Центробанка. Сегодня это очень выгодно и мы уверены, что нашим клиентам это понравится, – рассказал глава «Сбербанка» Герман Греф.

Выбрав продукт «Солдат», можно получить 31 тысячу рублей под 19% годовых. По кредиту «Офицер» – 102 тысячи под 18 процентов, а целевой кредит «Киборг» предназначен для тех, кто будет приобретать приборы ночного видения или дроны. Его сумма не ограничена, а процент – от 12 до 14. Для получения кредита нужно предъявить повестку из военкомата и справку о доходах ближайших родственников по форме 2-НДФЛ.

Указанные ставки не учитывают стоимости страхового полиса, который необходимо приобрести в «Сбербанке». Он покрывает «военные» риски, его срок равен сроку погашения кредита.

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