 

Депутата АдГ исключили из фракции за поездку в путинскую Россию

29.09.2022, 7:05, Разное
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Депутата «Альтернативы для Германии» в земле Северный Рейн — Вестфалия исключили из фракции после поездки в Россию, пишет немецкий телеканал N-TV. Визит, не согласованный с руководством партии, вызвал резкую критику в политических кругах. В результате несколько депутатов АдГ прервали поездку и отказались от посещения Донбасса, а Кристиан Блекс был исключён из парламентской группы за «серьёзное нарушение доверия».


AP

После вызвавшей резкую критику поездки в Россию депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Кристиан Блекс был исключён из парламентской группы «Альтернативы для Германии», пишет немецкий телеканал N-TV. Известие об этом поступило от самой парламентской группы в Дюссельдорфе.

Предложение об исключении депутата получило необходимое большинство в две трети голосов. Сам Блекс на заседании не присутствовал. По данным фракции АдГ, он всё ещё находится за границей, но неясно, где именно.

«Фракция считает поведение господина Блекса серьёзным нарушением доверия и, учитывая эти факты, больше не видит оснований для дальнейшего сотрудничества», — заявил лидер парламентской группы и земельного представительства партии Мартин Винценц. По данным телеканала, девять депутатов партии высказались за исключение, двое проголосовали против.

Как напоминает N-TV, Блекс отправился в Россию в начале прошлой недели вместе с двумя депутатами парламента земли Саксония-Анхальт от АдГ и двумя депутатами партии из Северного Рейна — Вестфалии. После резкой критики в их адрес политики «Альтернативы для Германии» прервали свою поездку и отказались от первоначально запланированного визита в занятый Россией Донбасс на востоке Украины. Блекс «ни разу не сформулировал парламентской группе в приемлемой форме, что его поведение при планировании и осуществлении поездки без консультации с фракцией было нарушением основных ценностей сообщества парламентской группы», сказал Винценц. Фактически Блекс сделал заявление, в котором защищал свою позицию и высказывал мнение, что он может «осуществлять такие поездки без ведома или даже консультации с парламентской группой».

Согласно собственным заявлениям руководства АдГ на федеральном уровне, оно не было посвящено в подробности поездки и дистанцировалось от неё. Президиум партии на федеральном уровне призвал трёх участников раскрыть информацию об организации поездки.

Блекс ранее уже навлекал на себя негодование в 2018 году поездкой с несколькими политиками АдГ на черноморский полуостров Крым, который вошёл в состав РФ в 2014 году. Также он совершил поездку в Сирию, отмечает немецкий телеканал N-TV.

 


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