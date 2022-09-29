Крылатая женщина из Вьетнама

Во время войны во Вьетнаме американские солдаты столкнулись с существом, которое описывали, как крылатую женщину.

Это произошло августе 1969 года в Дананге, городе на юго-центральном побережье Вьетнама. Однажды ночью группа солдат США находилась на посту. Среди них был Эрл Моррисон, тот, благодаря которому эта история и всплыла на свет. Было тихо и спокойно примерно до 01:30.

Внезапно в небе они увидели какое-то крупное существо, которое плавно летело на огромных крыльях, похожих на кожистые крылья летучей мыши:

“Мы увидели что-то, похожее на крылатое существо, вроде летучей мыши, только оно было гигантским по сравнению с обычной летучей мышью. После того, как оно приблизилось достаточно близко, чтобы мы могли его подробно разглядеть, оно стало похожим на женщину. Обнаженную женщину.

Она была чернокожей. Ее кожа была черной, тело было черным, крылья, все было черным. Но сама она светилась. Она светилась в ночи каким-то зеленоватым оттенком. Она уже пролетала прямо над нами, а мы все еще не слышали ни звука от нее.

Когда она пролетела над нашими головами, она была всего в шести или семи футах от нас. И она все еще не издавала никакого шума, хлопая своими крыльями. Она была так близко к нам, что пролетая, закрыла собой луну.

Темная как смоль, но мы все равно могли разглядеть ее, потому что она светилась. Очень ярко. Только когда она подошла еще ближе, мы услышали как хлопают ее крылья. И это звучало, знаете, как обычное хлопанье крыльев. И потом она просто начала улетать и мы довольно долго провожали ее взглядами”.

Моррисон решился рассказать эту историю в 1972 году, связавшись с некоторыми исследователями аномальных явлений. Одним из них был уфолог Дон Уорли. Его личное интервью с Моррисоном выявило дополнительные подробности – волосы женщины были черными и прямыми, крылья были слегка пушистыми, что она “колыхалась”, когда пролетала мимо.

Также Морррисону показалось, что ее тело было таким гибким, словно в нем не было костей, а ее крылья непосредственно крепились к рукам и ногам, а не к спине.

Исследователи Джанет и Колин Борд считают рассказ Моррисона довольно необычным в том числе из-за того, что как правило в историях про летающих людей все видят мужских особей, а тут очевидец твердо был уверен в том, что видел женщину. Это большая редкость, до того единственным летающим гуманоидом женского пола считалась Гврах-и-рибин (Gwrach y Rhibyn) – персонаж из валлийского фольклора.

Мэри Тревельян – известный эксперт по валлийскому фольклору, изучила историю Моррисона и пришла к выводу, что его описание существо очень похоже на описание Гврах-и-рибин:

“У нее тоже длинные черные волосы, черные глаза и смуглое лицо. Иногда один ее глаз серый, а другой черный. Оба глубоко запавшие и пронзительные. Ее спина согнута, фигура очень худая, истощенная, а грудь обычно скрыта темным шарфом.

Ее длинные одежды черные. Иногда ее видели с длинными хлопающими крыльями, которые тяжело опускались по бокам, а иногда она летела низко над реками или вокруг старинных особняков. Часто можно было услышать хлопанье ее кожаных крыльев, похожих на крылья летучей мыши, по оконным стеклам”.

Залетела ли валлийская Гврах-и-рибин во Вьетнам в 1969 году или это просто похожие виды существ? К слову, Гврах-и-рибин, как и ирландская Банши, в основном ассоциируется с надвигающейся трагедией, смертью. А на войне во Вьетнаме смерть встречала людей на каждом шагу.

Любопытно, что многие летающие гуманоиды связаны со смертью – Человек-мотылек известный предвестник смерти, в Пойнт-Плезант он явился незадолго до трагедии с обрушением моста, в котором погибло несколько десятков человек, а еще его якобы видели в Чернобыле незадолго до аварии и в японской Фукусиме.

Некоторые исследователи и вовсе связывают Человека-Мотылька и подобных ему летающих “людей” с Ангелами смерти. Мол в прошлые века люди видели таких же существ, но считали их не монстрами, а Ангелами, которые сопровождают людей на тот свет.