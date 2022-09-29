Ученые: Жизнь может существовать в параллельных вселенных

Ученые с незапамятных времен пытались понять наше место во Вселенной. Этот поиск побудил многих астрономов и философов в древности задаться вопросом, являемся ли мы единственным живым видом в космосе. Эта идея захватила умы ученых, философов, историков и, конечно же, простых людей.

И хотя мы до сих пор не имеем ни малейшего представления о том, насколько велика Вселенная, где мы находимся и что нас окружает, многие считают, что мы в космосе не одиноки.

Но представьте на мгновение, что могут существовать и другие вселенные, где может существовать разумная жизнь.

Согласно двум научным исследованиям, опубликованных в Королевском астрономическом обществе, существуют шансы на то, что жизнь может существовать на планетах, расположенных в параллельных вселенных.

Международная группа астрофизиков провела компьютерное моделирование для построения новых вселенных в различных условиях, где темная энергия была определяющим фактором. К удивлению авторов, оказалось, что жизнь может существовать в большем количестве сценариев, чем ранее предполагали исследователи.

По мнению ученых, темная энергия – это таинственная и невидимая сила, существующая в «пустых» пространствах Вселенной. Когда гравитация сжимается вместе с материей, то темная энергия наоборот разделяет ее. По мнению ученых, вторая выигрывает космическую битву.

Согласно последним оценкам современной космологической модели, темная энергия составляет примерно 69 процентов от общей энергии массы Вселенной. Эксперты объясняют, что этого количества достаточно для развития галактик и поддержания жизни. По мнению исследователей, если бы мы жили во Вселенной со слишком большим количеством темной энергии, то пространство расширялось бы быстрее, чем могли бы образоваться галактики.

И наоборот, если бы не было недостатка в темной энергии, гравитация заставила бы галактики коллапсировать внутри себя, прежде чем они смогли бы полноценно сформироваться. Это похоже на некий космический баланс.

Проведя серию экспериментов и симуляций, международная группа ученых из Англии, Австралии и Нидерландов использовала программу под названием «Эволюция и столкновение галактик и их сред» для моделирования рождения, жизни и возможной гибели различных гипотетических вселенных.

В каждом моделировании, проводимом экспертами, количество темной энергии во Вселенной корректировалось в сторону увеличения от нуля до несколько сотен раз.

Ученые обнаружили, что даже во вселенных, где количество темной энергии в 300 раз больше, чем у нас, жизнь все равно продолжала существовать.

«Моделирование показало, что ускоренное расширение, вызванное темной энергией, почти не влияет на рождение звезд и, следовательно, на возникновение жизни», – сказал соавтор исследования, исследователь из Университета Западной Австралии Паскаль Элахи.

«Мы задаемся вопросом, сколько темной энергии может находиться до того, как жизнь станет невозможной. Наше моделирование показало, что ускоренное расширение, вызванное темной энергией, практически не влияет на рождение звезд и, следовательно, на возникновение жизни. Сотен раз может быть недостаточно, чтобы создать безжизненную Вселенную».

Основываясь на недавних исследованиях, если бы мы были частью Мультивселенной, то мы ожидали бы увидеть гораздо больше темной энергии, чем у нас сейчас есть, примерно в 50 раз больше, чем мы видим в нашей Вселенной.

Профессор Ричард Бауэр из Института вычислительной космологии Даремского университета сказал:

«Звездообразование во Вселенной – это битва между притяжением гравитации и отталкиванием темной энергии. В ходе наших симуляций мы обнаружили, что вселенные с гораздо большим количеством темной энергии, чем сейчас у нас, могут прекрасно образовывать звезды. Так почему же в нашей Вселенной так мало темной энергии? Я думаю, нам следует искать новый закон физики, чтобы объяснить это странное свойство нашей Вселенной».