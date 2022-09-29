Эксперты прогнозируют огромные инвестиционные возможности для Сибири на фоне глобального потепления

Сибирь в ближайшие десятилетия будет полна возможностей для тех инвесторов, кто сможет использовать этот шанс сразу после урегулирования конфликта вокруг Украины, считают азиатские эксперты. По их оценкам, территории в Сибири вскоре станут самыми большими и продуктивными сельскохозяйственными угодьями в мире, в то время как другие регионы всё больше страдают от негативных последствий изменений климата, пишет Insider.



Wikimedia

По мнению некоторых аналитиков, инвестиции в Россию в ближайшие десятилетия могут оказаться крайне выгодными благодаря обширным сельскохозяйственным угодьям в Сибири. И те компании и предприниматели, которые используют эту возможность после урегулирования украинского кризиса, получат множество благоприятных для развития бизнеса инвестиционных возможностей. Не случайно китайские инвесторы и раньше проявляли большой интерес к Сибири, пишет Insider.

Подобную точку зрения разделяет и Чеа Ченг Хе — управляющий фондом, а также сопредседатель и содиректор по информационным технологиям зарегистрированной в Гонконге компании Value Partners Group, которая управляет различными активами на общую сумму около $7 млрд. По его мнению, хотя сейчас ситуация в РФ из-за жёстких западных санкций и негативного влияния кризиса на Украине может показаться не самой привлекательной, однако вложения в Сибирь могут приятно удивить инвесторов после окончания конфликта.

«Все эти обширные земли, которыми они владеют в Сибири, станут самыми большими и продуктивными сельскохозяйственными угодьями в мире в ближайшие три десятилетия. Они станут продовольственной суперсилой», — заявил Чеа на международной конференции Forbes Global CEO в Сингапуре в понедельник.

Хотя глобальные изменения климата в целом негативно влияют на урожайность, питательную ценность основных зерновых культур и продуктивность животноводства во многих странах мира, однако в Сибири до сих пор находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель. И они обладают большим потенциалом для создания огромных фермерских хозяйств по производству продовольствия, отмечают эксперты.

«Россия может стать главным победителем в результате глобального потепления», — уверен Чеа. Он также рассказал на конференции о «неожиданных» инвестиционных возможностях, которые могут «удивить с положительной стороны» тех бизнесменов, которые рискнут вкладывать свои капиталы в Россию. «Прямо сейчас РФ не приносит много хороших новостей для инвесторов, однако следует смотреть на неё в более долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

И хотя подобные рекомендации могут показаться сейчас довольно противоречивыми, Сибирь действительно способна предоставить огромные ресурсы для инвесторов, отмечается в статье. На долю этого обширного региона приходится около трёх четвертей всей территории России, при этом Сибирь обладает огромными запасами нефи и газа, а также сельскохозяйственных угодий, пишет Insider.

Следует отметить, что этот регион и раньше привлекал обширные инвестиции из Китая. При этом китайцы наиболее активно арендовали или даже покупали сельскохозяйственные земли, пригодные для производства продовольствия, говорится в статье.

Кроме того, на фоне новых западных санкций Пекин разрешил в феврале импорт пшеницы из всех регионов России, предоставив ей альтернативный рынок для экспорта зерна. Как показывает статистика, общий объём торговли между Китаем и Россией при этом вырос на 31% за первые восемь месяцев 2022 года, пишет Insider.