 

“Вы что, с ума сошли?”: Пугачева приказала Орбакайте немедленно вернуться в Москву

28.09.2022, 22:31, Разное
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Накануне скончался Борис Моисеев, который занимал особое место в сердце многих российских артистов, в том числе Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Последнюю певец называл своей дочерью. Говорят, она регулярно навещала тяжелобольного артиста.

Теплые отношения между Моисеева и Орбакайте сформировались еще тогда, когда Кристина была ребенком. Например, в 1980-е она отправилась вместе с Борисом отдыхать в Сочи и без своей матери. Им настолько хорошо проводили время в Краснодарском крае, что 16-летняя дочь Пугачевой хотела продлить его.

Перед возвращением в столицу Кристина предложила Борису немного попутешествовать на теплоходе “Адмирал Нахимов”. Он был готов согласиться, но все-таки позвонил матери Орбакайте. Алла Борисовна запретила и приказала немедленно вернуться домой.

“Вы там что, с ума сошли? Вам чего не хватает? Возвращайтесь в Москву”, – цитирует артистку “7дней.ru”.

К счастью, Кристина Орбакайте и Борис Моисеев поспешили домой, поскольку “Адмирал Нахимов” потерпел крушение, большинство пассажиров теплохода погибли. Так Алла Пугачева спасла жизнь любимой дочери и дорогому другу.


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