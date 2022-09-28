С подплечниками, отложным воротником и вышивкой: обновленные версии эффектной короткой куртки-тореадор

Тенденции моды, как правило, цикличны, и в этом году мы снова смогли убедиться в этом, так как вернулись некоторые их самых ностальгических тенденций. Одним из таких трендов является куртка тореадора.

Отличается наряд тем, что он немного выше талии с легкими подплечниками и лацканами. Куртка тореадора вернулась в этом году в совершенно новом обновлении. Вот несколько отличных моделей и модные версии, которые стоит включить в свой гардероб.

Укороченная куртка

Вопреки большой популярности стиля оверсайз, все же стоит добавив свой гардероб более интересные и элегантные модели нарядов.

Отличным решением станет черная куртка-болеро в стиле 80-х годов. Можно сочетать ее с подходящей водолазкой, прямыми джинсами и парой ботильонов на каблуках.

Такую куртку можно адаптировать под уличный стиль. Хорошо смотрится такой наряд с совершенно любыми вещами, которые нравятся. Отлично смотрится короткая куртка с подплечниками. Она помогает добавить образу притягательность и особую харизму.

Также довольно интересно выглядит укороченная куртка с отложным воротником. Отлично сочетается с простой водолазкой, красивым топом или же эффектной блузой.

Джинсовая куртка

Такой предмет является просто незаменимой вещью в межсезонье в совершенно любом гардеробе.

Этой осенью можно приобрести укороченную джинсовую куртку. Хорошо смотрится она вместе с черным укороченным топом и брюками-карго с завышенной талией. Это позволит добиться идеального баланса.

Розовая куртка тореадора

Стоит добавить в свой гардероб спортивный стиль. Розовый цвет является самым настоящим трендом в этом году.

Лихорадка розового цвета просто охватывает совершенно все вещи. Короткая куртка является просто идеальной деталью для придания особой изюминки спортивной одежде. Самые смелые и яркие девушки могут выбрать для себя такое сочетание вещей, в котором просто не обойтись без леггинсов и резиновых сапог.

Бежевая куртка

Удобная куртка болеро может стать просто отличным и удобным вариантом для любителей многослойности, то есть, это тренд ношения нескольких слоев одежды.

Наряд красивого кремового цвета выделяется на фоне бежевого и белого, составляющих остальную часть наряда.

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Твидовая куртка тореадора

Такой наряд был популяризирован Шанель в 1930-х годах. Спустя несколько десятилетий, такая одежда снова возвращается в моду и продолжает становиться трендом от сезона к сезону.

Твидовая куртка может стать отличным вариантом для создания эффектного и роскошного образа, который точно никого не оставит равнодушным. Хорошо смотрится такой наряд вместе с платьем. Такая куртка помогает сделать создаваемый образ просто невероятным, элегантным и роскошным.

Вышитая куртка тореадора

Этот наряд был вдохновлен одеждой для корриды. Это еще одна довольно интересная версия куртки тореадоров, которую мы практически повсюду сможем увидеть осенью.

Дизайны с цветочной вышивкой привлекают к себе внимание. Чтобы выделить его, стоит всю остальную одежду выбрать черного цвета. Это не будет отвлекать внимание от вышивки.