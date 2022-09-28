Мнение: Кто взорвал Северный поток

Джо Байден, президент США, выполнил данное ещё в феврале обещание. Тогда он сказал, что если русские войска пересекут границу Украины, он положит конец Северному Потоку. Из зала его спросили — как же вы это сделаете, если проект контролирует Германия? Джо Байден ответил: «обещаю вам, мы сумеем это сделать» (ссылка).

Незадолго до того, в январе, то же самое говорила Виктория Нуланд: которая в США официально отвечает за отношения с Европой. Среди прочего она известна репликой «сношать Евросоюз», брошенной в ходе работы над государственным переворотом на Украине в 2014. Цитирую госпожу Нуланд (ссылка): «я буду откровенна с вами сегодня, если Россия вторгнется на Украину, Северный Поток — 2 не будет двигаться вперёд».

Ну вот, пожалуйста, получите и распишитесь. Вчера кто-то подорвал газопровод Северный поток, причём сразу три нитки, в разных местах. Депутат Европарламента от Польши, Радек Сикорский, уже поблагодарил американцев в твиттере (ссылка). Я проверил: да, аккаунт поляка настоящий, он действительно так написал.

Землетрясения в районе Балтийского моря выглядят иначе, и шведский сейсмоцентр сообщает именно о взрывах, а не о подземных толчках (ссылка). Таким образом, мы имеем дело с классической диверсией: судя по всему, некие военные водолазы установили мины и подорвали их.

Рассмотрим основных подозреваемых.

Украина, Польша, Латвия, Финляндия и прочие американские сателлиты из так называемого Пояса Обиженных не обладают достаточной самостоятельностью, чтобы принимать столь серьёзные решения. Если даже взрывные работы были проведены руками польских, например, водолазов, план действий утверждали не в Варшаве, а в Вашингтоне.

Германии подрыв Северного Потока невыгоден, так как это, во-первых, её проект, а во-вторых, немецкой промышленности жизненно необходим природный газ. Удар по Северному Потоку — удар по Германии. Если бы немцы захотели остановить Северный Поток, чтобы не злить США, они бы сделали это законодательно, чтобы оставить себе пути для отступления.

России диверсия на Северном Потоке также мешает, ибо мы лишаемся как денег за газ, так и важного инструмента влияния на Евросоюз. Кроме того, Северный Поток — это в том числе и наш проект, и мы не стали бы стрелять себе в ногу, чтобы ослабить самих себя. Стрелять в ногу — добрая традиция Запада, раздираемого тяжелейшими внутренними конфликтами. У России другая ситуация. За спинами российских политиков не стоят с пистолетом в руке ни зелёные сектанты, ни американские дипломаты.

Следовательно, остаются только Соединённые Штаты, которые активно сопротивлялись запуску Северного Потока изначально, которые прямо обещали его остановить, и которые без малейшего стеснения нарушают любые нормы международного права.

Пожалуй, большего унижения Германия не испытывала уже давно. Даже поражение в двух мировых войнах не было таким позорным, так как тогда Германию принуждали к подчинению силой. Сейчас Германия, получив от дядюшки Сэма мощный удар сапогом в позвоночник, с униженной улыбкой целует этот сапог, пытаясь выговорить сквозь сбитое дыхание: «это ведь русские меня ударили, ведь правда же?».

Немецкий Шпигель, «самый значимый информационно-политический журнал Германии и Европы с самым большим тиражом», робко задаётся вопросом «Стоит ли за этом Россия», и приходит к выводу, что навряд ли, хотя техническая возможность у российских военных и была (ссылка). Сделать следующий шаг — указать на США как на главного подозреваемого, только что вышедшего с места убийства с дымящимся пистолетом в руке, Шпигель уже не рискует.

Сервильное поведение Германии вызывает у меня тревогу. Последний раз немцы были унижены до такой степени в 1920 году, когда страны-победительницы заставили их подписать оскорбительно несправедливый Версальский мирный договор. К каким последствиям это привело менее чем через 20 лет, мы хорошо помним.