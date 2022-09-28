Скандалы: Главный офис ЛДПР может уйти в офшор

Наследство Жириновского ждут в Испании, США и на Кипре

Представители нового руководства ЛДПР ведут переговоры с членами семьи Владимира Жириновского, предлагая передать партии часть контролируемого ими сегодня и причитающегося по наследству имущества политика. Как передают источники «Октагона», пока сторонам не удаётся найти общий язык. Если консультации зайдут в тупик, партии придётся увеличить расходы на аренду помещений и автопарка.

В октябре истекает полгода со дня смерти Владимира Жириновского. По истечении этого срока ближайшие родственники политика могут претендовать на получение оставленного им наследства. Последняя декларация основателя ЛДПР была опубликована летом 2021 года в ходе кампании по выборам в Госдуму РФ. На тот момент при годовом доходе в 39 млн 39 тыс. рублей он официально обладал лишь скромной однокомнатной квартирой площадью 38,8 квадратного метра и автомобилем Mercedes-Benz 2020 года выпуска.

Более значимые активы бывший лидер «соколов Жириновского» хранил в отечественных банках. На начало кампании на его 11 счетах лежало 46 млн 349 тыс. рублей. Небольшой добавкой к этим накоплениям стал пакет из 73 млн 529 тыс. 411 акций ВТБ. На момент подачи декларации он стоил 3 млн 600 тыс. рублей. К сегодняшнему дню пакет подешевел до 1 млн 17 тыс. рублей.

Раритетный автопарк

Данные о столь скромных накоплениях вызывали недоверие у многих российских политиков, периодически пытавшихся найти доказательства наличия у Владимира Жириновского скрытых богатств. Поводы для начала таких расследований часто давал сам создатель ЛДПР. Приём пожертвований в пользу партии был им поставлен на поток с первых лет её существования. Ярче всего Жириновский рассказал о них в интервью «Комсомольской правде»:

«Яхту вот подарили, самолёт тоже. За 15 лет столько скопилось барахла, что и не помню: то ли сам купил, то ли кто-то подарил. Всё забываю. Дорогие вещи надоели, роскошь надоела. Раньше я об этом мечтал, а сейчас пропади всё пропадом! Я перепробовал все напитки, все машины (и “Мерседесы”, и “Тойоты”, и “Бентли” за 150 тысяч долларов)».

Слова про машины не были случайными. Раритетные автомобили были слабостью Жириновского. Он их коллекционировал и с удовольствием рассказывал СМИ о появившихся в его распоряжении моделях. Наиболее известен из них Maybach в удлинённой версии 62S с номером А271АА98, замеченный в 2012 году в езде по встречной полосе движения. Среди других изюминок коллекции: бронированный удлинённый Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в кузове 220, Mercedes-Maybach поколения 223, S600 Pullman, внедорожник «Тигр», «Ё-мобиль», ЗИЛ-118 «Юность» и некоторые другие.

По информации источников «Октагона», часть этого автопарка была передана ЛДПР, остальные машины проданы или переданы ближайшим родственникам Владимира Жириновского. В числе последних – его бывшая жена Галина Лебедева, сын Игорь Лебедев, внебрачные дети Олег Эйдельштейн и Анастасия Петрова, племянники и другие лица.

Согласно официальному отчёту партии, по состоянию на конец 2021 года на балансе политической организации числились 57 легковых автомобилей на сумму 71 млн 608 тыс. рублей. 30 из них использовались в Москве.

Семейные штаб-квартиры

До 2011–2012 годов во многих регионах местные отделения ЛДПР располагались в принадлежащих членам семьи Жириновского квартирах. Такая схема использовалась в том числе для оптимизации расходов на содержание партячеек. Впоследствии часть из них была продана, переписана на иных физлиц или передана партии. Если в 2010 году на балансе ЛДПР стояло 10 объектов недвижимости, то в 2021 году – 30 на сумму 65 млн 581 тыс. рублей. Из них только один объект «иного недвижимого имущества» находился в Москве на сумму 20 млн 929 тыс. рублей. Остальные помещения ЛДПР в столице и регионах арендует.

В том числе не было передано партии здание в Москве по адресу: 1-й Басманный переулок, 3, строение 1. В нём располагаются центральный аппарат ЛДПР и учреждённый партией Университет мировых цивилизаций. Только кадастровая стоимость земли под занимаемыми вузом помещениями составляет 182 млн 200 тыс. рублей, стоимость самого здания превышает 200 млн рублей.

По данным Росреестра и СМИ, это историческое здание Университет мировых цивилизаций получил в бесплатное пользование в 2002 году, а в 2015 году оно перешло в собственность вуза. В 2016 году здание было продано компании «Раритет-М». 10 процентов в «Раритете-М» принадлежит бывшей жене экс-лидера партии Галине Лебедевой. Остальными 90 процентами при создании компании владело ООО «Телми». Последнее предприятие позже преобразовалось в ООО «Ричард хоум», которое было ликвидировано 2 сентября 2022 года. Его правопреемником стало ООО «Замок звезды», единоличным собственником которого является кипрская компания Cancellarii limited. Вероятно, что такая же схема могла быть использована при приобретении некоторой другой недвижимости, которую сегодня используют университет и ЛДПР.

Согласно действующему российскому законодательству, при ликвидации ООО имущество предприятия возвращается его учредителям или их правопреемникам. Поэтому есть шанс, что собственниками используемых сегодня ЛДПР помещений станут бизнесмены-киприоты.

Испанская судьба

С Испанией и Кипром семью Жириновского связывают долгие и тесные отношения. Ещё в 2010 году бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь обратился к властям этих двух стран с просьбой арестовать недвижимость и заморозить ряд счетов, которые, по мнению чиновника, принадлежат вице-спикеру Госдумы Владимиру Жириновскому

Некоторое время эти подозрения выглядели беспочвенными. Но в октябре 2016 года бывшая супруга создателя ЛДПР Галина Лебедева стала единственным владельцем испанской компании Spanish Destiny Invest SL. В переводе её название звучит как «испанская судьба». Согласно данным коммерческого реестра Испании, предприятие ведёт деятельность по приобретению и эксплуатации земельных участков, зданий, а также в сфере строительства.

С апреля по июнь 2018 года Галина Лебедева также управляла испанской компанией Hoteles Europe Daniella Invest SL.

Затем экс-жена Жириновского переписала её на Надежду Гришаеву – невестку Жириновского.

Один из европейских институтов также приписывал сыну Жириновского Игорю Лебедеву причастность к отелю на Ибице Azuline Hotel-Apartamento Rosamar, ряду испанских вилл и других объектов недвижимости.

В СМИ публиковалась информация, что у Игоря Лебедева, помимо этого, есть недвижимость в американском Майами. Именно туда сын Жириновского переехал после окончания политической деятельности в июне 2022 года. В одном из первых после переезда постов в социальных сетях он опубликовал фотографию флага США с подписью: «Miami, можно только влюбиться».

Смертная ссора

Реальные доходы и список имущества Игоря Лебедева остаются загадкой для российских политиков. По данным источников «Октагона», на протяжении всех последних лет до ухода из ЛДПР именно он решал все важнейшие финансово-хозяйственные вопросы деятельности партии. Лебедев договаривался об условиях спонсорских вложений, выдвижения кандидатов и проведения ими предвыборных кампаний. И эти условия в подавляющем большинстве случаев оставались непубличными.

Несмотря на то, что в своей официальной декларации Лебедев указал всего одну квартиру и два иных объекта недвижимости, он косвенно мог контролировать значительную часть партийного имущества и сохранить некоторые рычаги управления им даже после отъезда из страны.

Известно, что под занавес политической деятельности Игорь Лебедев поссорился с отцом и даже не пришёл к нему на похороны. Не была на похоронах и Галина Лебедева, что заставило представителей ЛДПР говорить о её конфликте с бывшим супругом. Тяжёлые отношения умершего политика с его наследниками могут значительно усложнить их переговоры с новым руководством политической организации о дальнейшей судьбе наследства Жириновского.

«Октагон» направил запрос в пресс-службу ЛДПР. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Константин Джултаев

Оригинал материала: “Октагон”