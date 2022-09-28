 

В Смольном «пиарятся» при помощи новых учебных заведений на фоне критической нехватки школ

28.09.2022, 15:55, Разное
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Губернатор Александр Беглов продолжает свою пиар-кампанию, используя новости о строительстве новых школ и детских садов, на фоне критической нехватки учебных организаций во всех районах Санкт-Петербурга.

Новая школа в Василеостровском районе Северной столицы рассчитана на 685 учащихся. Школу в Пушкинском районе будут строить по адресной инвестиционной программе. В Выборгском районе строительством детского сада на 260 мест займутся инвесторы из Setl Group в рамках возведения ЖК «Панорама парк». Но это, считают петербуржцы, капля в море.

Отдельно стоит отметить, что городские СМИ не раз обращали внимание на критическую нехватку учебных заведений в Петербурге. При этом губернатор Александр Беглов и другие чиновники не упускают возможности лишний раз «попиариться» при помощи строящихся учебных заведений – в августе градоначальник пообещал четыре новых школы в этом учебном году.

Неудивительно, что острый дефицит школ в Северной столице вынуждает многих петербуржцев отдавать своих детей в частные платные учебные заведения. Но это не сильно спасает ситуацию. Выяснилось, что средняя наполняемость петербургских школ составляет 115%, детсадов – 110%. 


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