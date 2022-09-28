 

Не Моисеев: знаменитый земляк раскрыл настоящую фамилию скончавшегося певца

28.09.2022, 8:43, Разное
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“Я, как и Боря, родом из Могилева, из Беларуси, – смахивает слезу Попов. – Прекрасно помню его маму Геню Борисовну. Она умерла в 1990-м году, когда мне было 9 лет. Но все равно я многое знал про их семью. Например, то, что фамилия Бори изначально была не Моисеев”.

По словам Попова, мать певца – польская еврейка, которая была простой работницей Могилевской кожевенной фабрики с четырехклассным образованием.
“Ее звали Геня Мойсес, – вспоминает Саша. – Геня – это вариант библейского имени Хана, что значит “благодать”.

А фамилия происходит от имени пророка Моисея, который вывел древних израильтян из Египта и получил от Всевышнего заповеди иудейской религии. Большинство из этих правил евреи соблюдают до сих пор. Евреи Восточной Европы произносили это имя как Моше. В начале XX века носители этой фамилии жили на Украине и в Белоруссии, а также на юге Польши, включая Галичину. Вполне возможно, что родительница Моисеева приехала в белорусский Могилев после присоединения Западной Украины.

“Боря Мойсес стал Моисеевым уже в сознательном возрасте, когда начал танцевать и преподавать хореографию, – делится Попов. – А о своей матери, интеллигентной женщине с несчастной судьбой, он всегда очень тепло, и посвятил ей песню “Глухонемая любовь”.


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