 

Застройщики нарастили выручку на 11%

28.09.2022, 8:43, Разное
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По итогам августа в новостройках в старых границах Москвы было продано 4,6 тыс. лотов общей площадью 229 тыс. кв. м. Выручка застройщиков составила 69,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 11%.

Средняя стоимость «квадрата» реализованных в августе квартир и апартаментов класса «комфорт» составила 266 тыс. рублей – на 9% больше, чем в июле. Средняя цена проданного лота составила 11,6 млн рублей при средней площади 45 кв. м.

Наибольшей популярностью у покупателей комфорт-класса пользовался квартал «Level Южнопортовая» от строительной компании Level Group и комплекс «Люблинский парк» от группы «ПИК» на юго-востоке столицы и комплекс.

«Квадрат» в бизнес-классе подорожал еще более ощутимо – на 14%, до 403 тыс. рублей. Средняя стоимость реализованного лота составила 24,2 млн рублей при средней площади 60 кв. м. Больше всего сделок было заключено в ЖК «Символ» от компании «Донстрой» на юге города и «Level Мичуринский» от Level Group на западе столицы.

В течение месяца стартовали продажи в очередных корпусах в уже реализуемых проектах, кроме того группа «МИЦ» вывела на рынок новый жилой комплекс «Mirror Здание». Класс проекта – «бизнес».


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