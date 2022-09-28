 

Красочный и блестящий: главные тенденции осеннего макияжа

28.09.2022, 8:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Осенние тренды макияжа, пожалуй, никогда еще не были такими очаровательными и привлекательными, как в 2022 году. Обычно осенью преобладают темные цвета и глубокие тона косметики. Но в этом году тенденции красоты нарушили все традиции. В моде оказались красочные и блестящие оттенки, которые больше характерны для лета, чем для холодного сезона. В статье мы расскажем о главных трендах осеннего макияжа.

Жизнерадостные тона помады

Помада – важный элемент макияжа. В отличие от предыдущих сезонов, этой осенью не будут популярны глубокие бордовые тона. Мода предлагает нам более яркие и жизнерадостные оттенки.

Вы можете взять свою любимую оранжевую, розовую или красную помаду. Яркость губ можно сбалансировать сдержанным макияжем глаз.

Блестящие детали

Мерцающие тени и большое количество хайлайтера ассоциируются в нашем сознании с торжественным вечерним макияжем. Осенью этого года визажисты рекомендуют использовать блестящие элементы в повседневной жизни.

Вы можете попробовать модную новинку – стразы, расположенные по линии роста ресниц. Они подойдут женщинам, любящим экстравагантный и смелый стиль. Такой макияж не нуждается в дополнениях, достаточно лишь нанести тушь на ресницы.

Если вы больше любите классику, то нанесите на веки тени с металлическим блеском. Отдавайте предпочтение золотым и бронзовым оттенкам.

Яркие блески для губ

В течение многих лет огромной популярностью пользовались матовые помады. Сейчас в мир моды вернулись блески для губ. Они делают линию рта яркой и эффектной.

Отдавайте предпочтение тем же оттенкам, что и при выборе губной помады. Обратите внимание на оранжевые, розовые и ягодные тона.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Если вам нравится более сдержанный стиль, то используйте прозрачные бесцветные блески. Они сделают ваш образ ненавязчиво женственным.

Румяна возвращаются

Еще недавно профессионалы рекомендовали нам покрывать щеки и скулы только бронзатором и хайлайтером. Осенью этого года к нам вернутся традиционные румяна.

Выбирайте румяна классических тонов: розовых, красных и даже бордовых. Они придадут вашей коже свежий и молодой вид.

Зеленые тени для век

В модных направлениях осени ощущается ностальгия по тенденциям 1980-х годов, когда были очень популярны тени красочных оттенков. Одним из трендов станет макияж глаз в зеленых тонах.

В этом сезоне будут особенно популярны холодные оттенки зеленого цвета. Они хорошо сочетаются с осенью и красиво подчеркивают тона.

Зеленые тени особенно гармонично смотрятся на светлых глазах. Они делают внешность более эффектной и яркой. Обладательницам карих глаз следует выбирать более темные или бирюзовые оттенки зелени.

Заключение

В последние годы яркий и блестящий макияж отошел на второй план, а помады вышли из обихода даже у самых преданных визажистов. Этой осенью декоративная косметика снова играет большую роль во внешности, а красочная цветовая палитра вернулась в мир моды. Профессионалы отказались от сдержанных оттенков и предлагают нам яркую косметику, которая освежает лицо.

Этой осенью вам не придется отказываться от весенних и летних оттенков. Они останутся с нами в холодный сезон.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.22 / Мнение: Траблшутинг-2

22.02.22 / Мнение: В Ростовской области уничтожен наблюдательный пункт ПС ФСБ

12.05.22 / Володин заявил об отмене льгот в отношении пальмового масла

31.03.22 / Алексей Чадов раскрыл причину расставания с Агнией Дитковските: “Поезд остановился”

03.04.22 / Володин направил более 70% своего дохода на благотворительность в 2021 году

08.04.22 / Мнение: О необъяснимой «пропаже» важного российского генерала

05.09.22 / “Семья”: Вин Дизель и дочь Пола Уокера воссоединились на свадьбе коллеги из “Форсажа”

11.07.22 / Антивоенная организация Швеции считает вступление в НАТО антидемократическим

28.07.20 / Скандалы: Малькевич: в ситуации с изъятием жилья у матери Шугалея не исключаю криминальных схем

16.12.21 / СПЧ объявил 2022-й Годом иностранного агента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика