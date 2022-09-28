Красочный и блестящий: главные тенденции осеннего макияжа
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Осенние тренды макияжа, пожалуй, никогда еще не были такими очаровательными и привлекательными, как в 2022 году. Обычно осенью преобладают темные цвета и глубокие тона косметики. Но в этом году тенденции красоты нарушили все традиции. В моде оказались красочные и блестящие оттенки, которые больше характерны для лета, чем для холодного сезона. В статье мы расскажем о главных трендах осеннего макияжа.
Жизнерадостные тона помады
Помада – важный элемент макияжа. В отличие от предыдущих сезонов, этой осенью не будут популярны глубокие бордовые тона. Мода предлагает нам более яркие и жизнерадостные оттенки.
Вы можете взять свою любимую оранжевую, розовую или красную помаду. Яркость губ можно сбалансировать сдержанным макияжем глаз.
Блестящие детали
Мерцающие тени и большое количество хайлайтера ассоциируются в нашем сознании с торжественным вечерним макияжем. Осенью этого года визажисты рекомендуют использовать блестящие элементы в повседневной жизни.
Вы можете попробовать модную новинку – стразы, расположенные по линии роста ресниц. Они подойдут женщинам, любящим экстравагантный и смелый стиль. Такой макияж не нуждается в дополнениях, достаточно лишь нанести тушь на ресницы.
Если вы больше любите классику, то нанесите на веки тени с металлическим блеском. Отдавайте предпочтение золотым и бронзовым оттенкам.
Яркие блески для губ
В течение многих лет огромной популярностью пользовались матовые помады. Сейчас в мир моды вернулись блески для губ. Они делают линию рта яркой и эффектной.
Отдавайте предпочтение тем же оттенкам, что и при выборе губной помады. Обратите внимание на оранжевые, розовые и ягодные тона.
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Если вам нравится более сдержанный стиль, то используйте прозрачные бесцветные блески. Они сделают ваш образ ненавязчиво женственным.
Румяна возвращаются
Еще недавно профессионалы рекомендовали нам покрывать щеки и скулы только бронзатором и хайлайтером. Осенью этого года к нам вернутся традиционные румяна.
Выбирайте румяна классических тонов: розовых, красных и даже бордовых. Они придадут вашей коже свежий и молодой вид.
Зеленые тени для век
В модных направлениях осени ощущается ностальгия по тенденциям 1980-х годов, когда были очень популярны тени красочных оттенков. Одним из трендов станет макияж глаз в зеленых тонах.
В этом сезоне будут особенно популярны холодные оттенки зеленого цвета. Они хорошо сочетаются с осенью и красиво подчеркивают тона.
Зеленые тени особенно гармонично смотрятся на светлых глазах. Они делают внешность более эффектной и яркой. Обладательницам карих глаз следует выбирать более темные или бирюзовые оттенки зелени.
Заключение
В последние годы яркий и блестящий макияж отошел на второй план, а помады вышли из обихода даже у самых преданных визажистов. Этой осенью декоративная косметика снова играет большую роль во внешности, а красочная цветовая палитра вернулась в мир моды. Профессионалы отказались от сдержанных оттенков и предлагают нам яркую косметику, которая освежает лицо.
Этой осенью вам не придется отказываться от весенних и летних оттенков. Они останутся с нами в холодный сезон.
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