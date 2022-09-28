Как избежать мобилизации? Ответы на главные вопросы

Прошла почти неделя с момента объявления президентом России Владимиром Путиным «частичной» мобилизации. В Минобороны РФ уверяют, что на войну будут призваны 300 тысяч резервистов, но это скорее всего неправда, так как пункт 7 указа засекречен.

1. Кто подлежит «частичной» мобилизации?

Призыву по мобилизации подлежат граждане РФ, находящиеся в запасе Вооруженных Сил, т. е. прошедшие военную службу и уволенные в запас, прошедшие альтернативную гражданскую службу; не служившие в связи с категорией «В» (ограниченно годен к военной службе), достижением 27 лет или по другой причине; выпускники военных ВУЗов и высших учебных заведений с военной кафедрой. Приоритет отдается стрелкам, танкистам, артиллеристам, водителям и механикам-водителям и/или тем, у кого есть боевой опыт. Документально это нигде не подтверждено, а следует только из заявлений Минобороны. Нет никаких гарантий, что на местах будут в первую очередь мобилизовать военных этих специальностей.

Официально озвученные ограничения по возрасту: рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

2. У кого есть отсрочка от мобилизации?

В Минобороны пообещали не мобилизовать забронированных сотрудников предприятий оборонной промышленности; некоторых специалистов в области IT, финансов, связи и медиа, имеющих соответствующее высшее образование и работающих полный рабочий день (списки таких работников определяют работодатели). Также это касается граждан с категорией здоровья «Д» («не годен к службе») и с категорией «Г» («временно не годен»).

С началом мобилизации в соцсетях появились радикальные советы, как получить статус «временно не годного» к службе. Людям предлагают сломать себе руку или ногу.

«Если вы сломаете руку, вас, конечно, никуда не призовут, вам дадут отсрочку, чтобы конечность у вас срослась. Но рано или поздно у вас закончатся руки и ноги, которые можно ломать. И что дальше?» — спрашивает директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов.

При этом он отмечает, что уголовная ответственность за умышленное членовредительство для уклонения предусмотрена только при призыве на срочную службу, при мобилизации уголовной ответственности за подобный поступок нет.

Отсрочка от мобилизации также предоставляется занятым постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; тем, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа, а также студентам очникам и очно-заочникам, получающим первое среднее профессиональное или высшее образование.

Несмотря на официальные заявления властей, повестки приходят даже многодетным отцам, неслужившим IT-специалистам и мужчинам с серьезными проблемами со здоровьем. Некоторых из них удается «отбить» благодаря широкой огласке: в Бурятии из военкоматов отпустили 70 многодетных отцов и не служивших граждан; в Москве военкомат отменил мобилизацию айтишника из Сбера; а в Свердловской области прокурор пообещал вернуть домой 59-летнего хирурга с раком кожи первой стадии, которого накануне мобилизовали и назначили командиром взвода. При этом не стоит забывать, что о многих подобных историях мы не знаем, и как развиваются события при других нарушениях — неизвестно.

3. Как избежать получения повестки?

Юристы сходятся во мнении, что не надо брать повестку, если вам пытаются вручить ее на улице. Правозащитники советуют не открывать дверь незнакомцам, не жить по месту прописки или временной регистрации. Также можно уехать в другой регион или другую страну.

Важно отметить, что при наличии любых подтвержденных медицинскими документами заболеваний доказывать негодность к мобилизации стоит удаленно. Все необходимые справки и подтверждения следует передать через родственника с генеральной доверенностью или отправить ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, отмечают юристы..

«Мы видим толпы мужиков, добровольно идущих в военкоматы и пасущихся возле его дверей. «Ну чего ты туда пришел?» — хочется крикнуть. — «Беги, уходи, пока есть возможность!» Но нет, смиренно стоят и ждут. Чего ждут?» — пишет Алексей Табалов.

4. Можно ли выбрать альтернативную гражданскую службу (АГС)?

На правительственном портале «Объясняем.рф» сказано, что «альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена». При этом никаких указов о ее запрете не публиковалось.

Глава «Школы призывника» отмечает, что право на АГС гарантировано Конституцией РФ.

«В России приняты законы, которые определяют, как это право реализуется. В случае призыва на срочную службу такой закон есть, в случае мобилизации — его нет, т. е. отсутствует механизм реализации этого права, но само право существует», — рассказывает он.

Юрист рекомендует всё равно подавать заявление на альтернативную гражданскую службу, при этом не стоит появляться в военкомате лично.

5. Предусмотрена ли в законе ответственность за укрывание тех, кто подлежит мобилизации?

Нет. На данный момент нет никакой ответственности за это, отмечает Табалов. Поэтому вы можете помочь своим друзьям, разрешив им пожить у вас.

6. Что делать, если повестку хотят вручить на работе?

«Просто не получать — и всё. Отказываться и не получать. Ничего вам за это не будет», — советует Табалов.

Движение «АнтиФонд» в случае массового вручения повесток предлагает не появляться на рабочем месте.

«Если работодатель не идет на контакт, аффилирован с государством или если вам что угодно кажется подозрительным, сразу берите больничный.

Можно взять отпуск за свой счет, но лучше больничный. Если заранее понятно, что ваш работодатель не будет вести себя адекватно, возможно, стоит уволиться», — говорят эксперты.

7. Считается ли повестка врученной, если человек отказался расписываться в ее получении?

Можно отказаться расписываться в получении повестки при встрече с сотрудником военкомата, но это не поможет.

«Они могут составить акт о том, что пытались вам вручить повестку, но вы отказались подписывать. В принципе, это можно расценить как надлежащее уведомление вас. И если вы этой по этой повестке не придете, тогда вам могут выписать штраф в размере от 500 до 3000 рублей», — отмечает директор «Школы призывника».

8. В публичном поле много советов о том, что лучший способ избежать мобилизации — покинуть страну. Куда можно уехать?

Сейчас в России нет никаких запретов на выезд из страны. Несмотря на то, что билеты на прямые авиарейсы были раскуплены еще в день объявления мобилизации, люди продолжают уезжать. На границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией наблюдаются большие пробки. Можно также выехать через Монголию или Норвегию (нужна шенгенская виза), советует «Служба поддержки». За ситуацией на границах следите через телеграм-канал «Пограничный контроль» и другие каналы.

За рубежом россиянам помогают различные организации, в том числе проект помощи эмигрантам «Ковчег». Также не остаются в стороне и местные жители. Так, руководители кинотеатра CinemaPark в казахстанском городе Уральск пригласили покидающих Россию граждан переночевать в кинозалах. Вынужденные мигранты уже провели там несколько ночей.

При этом, вероятно, стоит поторопиться с выездом за границу: по данным The Bell, на погранпереходах в аэропортах по спискам подлежащих мобилизации уже начали проверять мужчин призывного возраста. Также сегодня стало известно, что пятерых россиян сняли с поезда из Петербурга в Беларусь.

9. Какие документы нужны для отъезда?

Помимо стандартных документов вроде внутреннего и заграничного паспорта, свидетельств о рождении и браке и водительского удостоверения, в случае отъезда на долгий срок не забудьте взять диплом об образовании. Также, если позволяет время,

стоит оформить генеральную доверенность на родственника или любого другого человека, которому вы доверяете, чтобы он мог решать важные вопросы, находясь в России.

Такой документ можно сделать у нотариуса, но стоит учитывать, что сейчас это довольно популярная услуга и могут быть очереди.

10. Какая ответственность предусмотрена за уклонение от мобилизации на разных этапах?

За неявку в военкомат по повестке может быть наложен штраф в размере до трех тысяч рублей (ст. 21.5 КоАП). Уголовного наказания за неявку нет, это подтверждают и на горячей линии Минобороны РФ.

«С момента объявления мобилизации 21 сентября не известно ни одного уголовного дела либо протокола по КоАП (в т. ч. по статье 21.5) за уклонение, неисполнение обязанности либо неявку в военкомат», — отмечает правозащитник Павел Чиков.

В соответствии с новыми поправками призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы. Если эти действия «повлекли тяжкие последствия», закон предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Закон относится только к тем гражданам, которые уже прошли в военкомате медицинское освидетельствование и призывную комиссию, и в отношении них издан приказ о зачислении в список личного состава воинской части.

Также введена уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен: за это грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

11. Украинские власти призывают мобилизованных сдаваться в плен. Действительно ли это подходящий вариант?

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинские войска сохранят в тайне процесс добровольной сдачи в плен российских военнослужащих. Зеленский сказал: «Никто не узнает обстоятельств того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной».

«Если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это», — пообещал президент Украины.

Для тех, кто выберет такой вариант, «Служба поддержки» подготовила целую инструкцию о том, как правильно сдаваться в плен. Важно понимать, что российские власти обещают в течение нескольких недель проводить обучение мобилизованных перед их отправкой на фронт. Также никто не может гарантировать сохранность вашей жизни на войне до момента попадания в плен. Поэтому такой вариант стоит рассматривать только в том случае, если вы уже попали в учебную часть; на остальных этапах «ни при каких условиях не появляться в военкомате» — всё еще лучшее решение.