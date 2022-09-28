 

Внимание! Правила ОСАГО изменятся с 1 октября 2022 года

28.09.2022, 5:56, Разное
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“Парламентская газета” сообщает, что изменения в правилах ОСАГО вступают в силу уже на этой неделе – в субботу, 1 октября 2022 года. Они касаются как оформления ДТП, так и компенсаций расходов. Есть и другие нюансы.

Так, при аварии участники были должны записывать фамилии и адреса очевидцев ДТП и указать их в извещении, однако теперь этого делать не нужно. Кроме того, результаты экспертизы можно будет получить автоматически – необходимо лишь указать в заявлении либо электронную почту, либо личный кабинет пользователя ОСАГО, либо офис страховой компании – в общем, любой удобный способ связи.

Если раньше организация, предоставляющая страхование, компенсировала расходы на эвакуацию автомобиля, то теперь она будет обязана возместить и почтовые расходы на отправку необходимых документов. При замене государственного номера после ДТП страховщик сможет узнать об этом из базы.

А еще в случае, если у транспортного средства появился новый собственник, прежний владелец будет должен сообщить об этом в страховую компанию в письменной форме. При утере машины нужно подтвердить произошедшее документами из ГИБДД (о снятии авто с учета). Таковы новые правила ОСАГО.


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