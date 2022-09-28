TV4 – в утечках газа на «Северном потоке» подозревают саботаж

На обоих газопроводах «Северного потока» обнаружены утечки газа, пишет шведская телекомпания TV4. Первая утечка была обнаружена в понедельник недалеко от датского острова Борнхольм, а вечером были обнаружены ещё две.

Согласно источникам в правительстве Германии, цитируемым газетой Tagesspiegel, утечки не являются случайностью — в них подозревают намеренный саботаж. Однако официальные комментарии немецких властей и представителей Nordstream заключаются только в том, что они расследуют этот вопрос.

В Балтийском море на обоих газопроводах «Северного потока» были обнаружены утечки газа. Первая утечка была обнаружена вчера недалеко от датского острова Борнхольм, а затем ещё две прошлой ночью. Согласно источникам в правительстве Германии, которых цитирует газета Tagesspiegel, эти утечки произошли не случайно, в них заподозрили преднамеренный саботаж со стороны водолазов-штурмовиков или подводной лодки. Однако официальные комментарии от немецких властей и руководства компании Nordstream по-прежнему заключаются только в том, что они расследуют этот вопрос. С нами сейчас Мария Боман, руководитель спасательной службы Государственного управления судоходства Швеции. Вы работаете с этим, расскажите, что Вам известно.

МАРИЯ БОМАН, руководитель спасательной службы Государственного управления судоходства Швеции: Мы мало что знаем. Вчера днём ​​мы узнали о падении давления на одном из газопроводов и утечке газа к юго-востоку от острова Борнхольм. Это довольно далеко от Швеции. Но вчера в восемь часов вечера проходящее мимо судно сообщило о новой утечке, теперь уже к северо-востоку от Борнхольма. Радары корабля обнаружили сразу две утечки. В половине девятого мы получили подтверждение этому с другого корабля, который шёл к северо-востоку от Борнхольма, и его экипаж увидел обе утечки. Мы разослали текстовое предупреждение через систему NAVTEX всем судам, чтобы они держались безопасного расстояния от этих утечек.

У нас есть снимки этих предупреждений и для лодок, и для самолётов. Не могли бы вы уточнить, в чём они заключаются?

МАРИЯ БОМАН: Датчане установили радиус утечки — 5 морских миль к юго-востоку от Борнхольма, а затем Швеция установила такой же радиус. И это хорошо, что радиус был установлен довольно большой. Затем вокруг утечек было установлено ограничение тысяча метров в высоту, чтобы там никто не появлялся.

Насколько велики утечки? Вы знаете что-нибудь об этом?

МАРИЯ БОМАН: Без понятия. Что я знаю, так это то, что их видно на радаре проходящим мимо кораблям и они появляются как эхо на радаре.

Насколько это опасно? Это взрывоопасный газ, верно?

МАРИЯ БОМАН: Да, хотя я тоже не знаю, насколько это опасно, это точно знают в Nordstream.

Я подумала о безопасном расстоянии, которое суда и самолёты должны соблюдать. Есть ли для этого причина?

МАРИЯ БОМАН: Да, и согласно Nordstream это расстояние можно было бы соркатить. Однако было выставлено самое максимальное расстояние, и это, безусловно, хорошо.

Почему же тогда приняли решение сделать радиус больше, чем им было нужно, как считает Nordstream?

МАРИЯ БОМАН: Датчане с самого начала установили это безопасное расстояние, а затем мы установили такое же. Так что, может быть, со временем оно будет уменьшено, точно не знаю.

Так что насчёт этого типа утечки газа? Будет ли кто-то заниматься последствиями перед тем, как там снова смогут нормально ходить суда, что происходит там сейчас?

МАРИЯ БОМАН: Мы ничего не знаем об этом, именно сами компании должны этим заниматься. Мы следим за тем, чтобы суда и самолёты держались на безопасном расстоянии от утечек и сообщали нам, если будут обнаружены новые утечки.

Есть ли у вас в спасательной службе собственные наблюдения по обнароужению утечек?

МАРИЯ БОМАН: Нет, мы не ищем утечек.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2022 года.