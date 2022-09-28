Sky News – таран за 11 млн км от Земли — NASA начало испытания «системы планетарной обороны» от опасных астероидов

Созданный агентством NASA космический зонд DART на расстоянии 11 миллионов км от нашей планеты успешно провёл таран астероида Диморф, пишет Sky News. По информации канала, эксперимент позволит учёным установить, можно ли будет таким способом спасать Землю от опасных космических тел, идущих на столкновение с ней.



AP

Американское космическое агентство NASA впервые успешно провело испытания «системы планетарной обороны», предзназначенной для изменения траектории движения космических тел, идущих на столкновение с Землёй, передаёт Sky News.

Как пишет сайт британского канала, в рамках миссии агентства под названием DART (Double Asteroid Redirection Test, «испытания перенаправления двойного астероида») инженеры NASA при помощи одноимённого зонда «размером с торговый автомат» протаранили астероид Дидим, находящийся на расстоянии более 11 миллионов км от Земли.

Цель выбрали не случайно: для того, чтобы инженеры NASA и сотрудничающая с ними в рамках проекта международная команда астрономов могли проверить результаты эксперимента, нужен был астероид, за движением которого можно было бы внимательно следить после столкновения и который не начал бы в результате эксперимента двигаться в сторону Земли, отмечается в материале.

В итоге исследователи остановили выбор на Дидиме — астероиде диаметром 780 м, представляющим собой двойную систему, вторым элементом которой является астероид-спутник Диморф диаметром около 160 м, пишет сайт Sky. Поскольку Диморф движется вокруг Дидима по стабильной орбите, учёные смогут установить, как изменилось движение системы после удара.

«Если вы видели голливудские фильмы-катастрофы «Столкновение с бездной», «Армагеддон» или — если брать из нового — «Не смотрите наверх», то предупреждаем: вы будете разочарованы, — пишет обозреватель Sky News. — Хотя космический аппарат весом полтонны столкнулся с Диморфом на скорости около 24000 километров в час, ожидается, что эффект от этого столкновения будет совсем слабеньким: оно снизит скорость астероида всего на 0,4 миллиметра в секунду». Между тем со временем такое замедление начнёт заметным образом влиять на орбиту космического тела — и учёные теперь будут следить за его движением при помощи наземных и космических телескопов.

Несмотря на весьма скромные цели проекта, инженерам пришлось попотеть, чтобы его успешно реализовать: поскольку Дидим — слишком маленький и удалённый объект, чтобы DART можно было направить в него вручную, аппарат пришлось оснастить автомной системой наведения, подчёркивает журналист Sky. Астероид настолько мал, что камеры, которыми оснастили DART, стали различать его лишь примерно за 50 минут до столкновения с его спутником — но всё же, судя по всему, автопилот отработал на отлично, констатирует автор.

Учёные надеются, что проект DART позволит в будущем при помощи таких «слабеньких толчков» смещать опасные астероиды, идущие на столкновение с Землёй, с их траектории — при условии, что их получится обнаруживать заблаговременно, пишет Sky News.

По оценкам астрономов, на данный момент определены орбиты 95% всех астероидов, которые имеют достаточные габариты, чтобы при столкновении с нашей планетой полностью истребить на ней жизнь, и ни один из них не несёт угрозы, пишет сайт канала. Кроме того, в NASA считают, что в ближашие сто лет вероятность столкновения с Землёй астероида диаметром более 140 м крайне мала, но, по данным агентства, люди пока обнаружили не более 40% таких объектов.