 

Подмосковные врачи спасли мужчину с ножом в сердце

28.09.2022, 3:12, Разное
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Как сообщают “Вести Подмосковья”, пациент прибыл в тяжелом состоянии. Все осложнялось еще и тем, что нож все еще торчал из пострадавшего. К счастью, 30-сантиметровое лезвие удалось извлечь из мужчины аккуратно.

В итоге, по данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, послеоперационный период осложнился постравматическим пульмонитом – воспалением сосудистой стенки альвеол, как следствие полученной травмы. Но медики сумели стабилизировать состояние пострадавшего.

“Царьград” отмечает, что мужчину уже выписали домой. С тем, кто нанес ему ранение, разбирается полиция.


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