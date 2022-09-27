Новый кроссовер Lada Vesta 2025—2026 года показали на фоторендерах

В Сети опубликовали рендерные изображения нового отечественного кроссовера Lada Vesta 2025—2026.

Вместе с тем покупатели смогут рассчитывать на поступление модели в версиях седана, универсала и хетчбэка. Последняя версия получит максимальные обновления, которые коснутся формы кормы, покатой крыши и заднего свеса. Пока остальные подробности о кроссовере Lada Vesta 2025—2026 модельного года умалчиваются.

Причина решения выпустить модель в данном исполнении связана со сниженным спросом на паркетник LADA XRay. В настоящее время указано, что кроссовер получит увеличенный клиренс, защитный обвес и исключительно передний привод. Технические параметры пока умалчиваются разработчиками.