 

Новый кроссовер Lada Vesta 2025—2026 года показали на фоторендерах

27.09.2022, 10:42, Разное
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В Сети опубликовали рендерные изображения нового отечественного кроссовера Lada Vesta 2025—2026.

Вместе с тем покупатели смогут рассчитывать на поступление модели в версиях седана, универсала и хетчбэка. Последняя версия получит максимальные обновления, которые коснутся формы кормы, покатой крыши и заднего свеса. Пока остальные подробности о кроссовере Lada Vesta 2025—2026 модельного года умалчиваются.

Причина решения выпустить модель в данном исполнении связана со сниженным спросом на паркетник LADA XRay. В настоящее время указано, что кроссовер получит увеличенный клиренс, защитный обвес и исключительно передний привод. Технические параметры пока умалчиваются разработчиками.


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