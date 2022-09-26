 

Япония предполагает, что Северная Корея может провести ядерное испытание

26.09.2022, 10:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хирокадзу Матцуно, генеральный секретарь правительства Японии, заявил, что Северная Корея может осуществить другие провокации, включая испытание ядерного оружия. Это было сделано в связи с воскресным запуском Северной Кореей баллистической ракеты.
Мацуно заявил, что Северная Корея может осуществить другие провокации, вплоть до испытания ядерного оружия.

Он заявил, что Япония тесно сотрудничает с США для сбора информации и мониторинга ситуации.

Ясукадзу Хаяда, министр обороны Японии, заявил в понедельник, что северокорейская баллистическая ракета пролетела в воскресенье 650 км по нестандартной траектории. Обычная траектория составляет 400 километров.

В воскресенье Северная Корея впервые запустила баллистическую ракету с 5 июня этого года. Полет проходил на высоте 50 км. Ракета не находилась в пределах экономической зоны Японии. Через свое посольство в Пекине японское правительство выразило протест Северной Корее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08.22 / Мнение: Сокращения

17.12.20 / Скандалы: Мертвые души вырастили «Акацию» и «Сирень»

21.05.21 / Президент Эйзенхауэр подписал соглашение с «серыми» пришельцами?

17.05.22 / Мнение: Письмо: “Благоговение перед водным сектором”

04.03.22 / Мнение: Паляниця!

26.07.21 / Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родители во второй раз

31.08.22 / Прощаясь с летом: советы красоты на осенний сезон

06.04.21 / Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали оригинальное поздравление на Пасху

04.09.20 / Кобзев пообещал потратить на подогрев воды в Байкале 400 млрд рублей

21.07.22 / Государственный министр Германии призывает учреждения культуры экономить энергию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика