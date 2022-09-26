Япония предполагает, что Северная Корея может провести ядерное испытание
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Хирокадзу Матцуно, генеральный секретарь правительства Японии, заявил, что Северная Корея может осуществить другие провокации, включая испытание ядерного оружия. Это было сделано в связи с воскресным запуском Северной Кореей баллистической ракеты.
Мацуно заявил, что Северная Корея может осуществить другие провокации, вплоть до испытания ядерного оружия.
Он заявил, что Япония тесно сотрудничает с США для сбора информации и мониторинга ситуации.
Ясукадзу Хаяда, министр обороны Японии, заявил в понедельник, что северокорейская баллистическая ракета пролетела в воскресенье 650 км по нестандартной траектории. Обычная траектория составляет 400 километров.
В воскресенье Северная Корея впервые запустила баллистическую ракету с 5 июня этого года. Полет проходил на высоте 50 км. Ракета не находилась в пределах экономической зоны Японии. Через свое посольство в Пекине японское правительство выразило протест Северной Корее.
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