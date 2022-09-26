Когда Европа закрыта: куда отправятся россияне отмечать Новый год 2023

Многие россияне, которые любят путешествовать, начинают за несколько месяцев до Нового года решать, как и где провести зимние праздники. Поскольку в этом году страны Европы не рады видеть российских туристов, Азия становится более популярным направлением.

В числе мест, куда россияне планируют отправиться на Новый год, – Таиланд. По словам представителей авиакомпаний, появляются все более выгодные варианты перевозки пассажиров. В конце октября будут доступны прямые чартерные рейсы на Пхукет авиакомпаний IKAR и “Аэрофлот”. Незадолго до этого в стране отменят все коронавирусные ограничения для туристов.

Турция по-прежнему востребована среди путешествующих россиян. Египет – тоже излюбленное место для встречи Нового года. В пятерку самых популярных направлений также входят Объединенные Арабский Эмираты и Мальдивы, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Напомним, новый 2023 год – это год Черного Водяного Кролика. Говорят, этот год благоприятен для ближних и дальних поездок, особенно спонтанных, а также для познания чего-то нового. При этом план путешествия должен быть продуман до самых мелочей.