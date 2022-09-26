Мнение: О превентивном ударе по Москве и другим целям в России

Кто бы мог подумать, что вероятность и риски «апокалиптического» сценария придётся анализировать и обсуждать всерьёз. Но вот — приходится. По прихоти истории — как раз в одну памятную годовщину. Через несколько недель исполнится 60 лет Карибскому кризису, в ходе которого две ядерные державы едва не нажали взаимно на кнопки запуска ракет с атомными боеголовками. Тогда удалось остановиться буквально в шаге от катастрофы.

Получится ли «одуматься» и «остыть» сейчас?

Как и ожидалось, референдумы прошли вполне предсказуемо и выдали тот самый результат. Пока что ни одна страна мира, кроме России, не заявила о готовности его признать. Но с точки зрения Кремля, это не важно. И уже 30 сентября, как ожидается, российский президент Владимир Путин объявит о «принятии» в Россию новых субъектов. После чего, в кремлёвской логике, продолжение атак на них со стороны Вооружённых сил Украины будет считаться военным нападением на саму Российскую Федерацию.

Со всеми вытекающими, естественно. Владимир #Путин уже предупредил: «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства». И даже особо подчеркнул: «это не блеф».

При всём кажущемся безумии, в этом есть своя «логика». Она примерно такова. Мы рассматриваем действия Запада на Украине как нападение на себя. Так это или не так, нравится вам это или не нравится, соответствует это вашим трактовкам «международного права» или нет, не имеет значения. Мы, Россия, с нашей точки зрения защищаемся, и снова неважно, кто что думает, так как наши ответные действия подкреплены ядерным оружием. Соответственно, чем сильнее вы пытаетесь прижать к стенке, тем меньше вы нам оставляете выбора. Ваш путь ведёт только к ядерному конфликту, и никуда иначе, потому что на кону стоит уже наша государственность. Но в «ядерном конфликте не может быть победителей» — вы и сами это признаёте. Значит, ваша военная победа на Украине невозможна. Значит, #Украина в любом случае проиграет, либо став «атоллом Бикини», либо согласившись принять «статус-кво». Но у вас ещё есть выбор: или помогать Украине и дальше — или нет. В первом случае вы можете проиграть вместе с ней и с нами, во втором — разумно ограничить своё участие и уцелеть.

Да, это «шантаж», но… Имеющий уши слышать, да услышит ©

Собственно, уже услышали. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что некие высокопоставленные чиновники в Штатах уведомили своих российских коллег по приватной линии. Мол, последствия, которые возникнут в случае применения Москвой ядерного оружия, будут «катастрофическими», а Вашингтон «обязательно ответит».

Возможно даже, не дожидаясь собственно применения. Ядерная доктрина США допускает разнообразные основания для применения атомного оружия, в том числе превентивного. «Соединённые Штаты будут поддерживать широкий диапазон гибких ядерных сил и средств, необходимых для того, чтобы агрессия с применением или без применения ядерного оружия против США, наших союзников и партнёров не достигла поставленных целей, и чтобы неприемлемые последствия подобной агрессии… не вызывали сомнений у потенциальных противников… Соединённые Штаты готовы рассматривать возможность использования ядерного оружия… для защиты жизненно важных интересов как своих, так и наших союзников и партнёров, если сдерживание не принесёт желаемых результатов. #США постараются положить конец любому конфликту с минимально возможными потерями и на максимально выгодных условиях», — говорится в документе.

Так что тут тоже всё предельно ясно.

Штука в том, что порядка 70% ядерных боеприпасов России находится на наземных носителях, остальное – ракеты морского базирования и авиация. У США иной расклад – 80% приходится на ракеты морского базирования, ещё 10% – на стратегическую авиацию, и только 10% – на наземные носители. Соответственно, если эскалация достигнет пика, для Штатов прямой резон ударить первыми, чтобы ослабить российскую ядерную триаду, и уповать на возможности своей ПРО. Но и Россия может выбрать свой первый удар совсем не по соседям.

Тогда, 60 лет назад, двум главам сверхдержав, Никите Хрущеву и Джону Кеннеди, удалось вовремя сдать назад. Итогом конфликта стало появление телефонов экстренной связи в Кремле и Белом доме. Но то были мировые лидеры, не понаслышке знакомые с ужасами глобальной войны. Возможно, это их и удержало от крайних решений. У нынешних такого «стопора» нет. И всё происходящее слишком напоминает лобовую атаку двух камикадзе…

У кого-то хватит ума свернуть?

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