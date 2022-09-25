Мнение: Околонулевая ставка, ограничения на выдачу кредитов и ипотека для пенсионеров

1. В комментариях много лет жаловались на высокие ставки по ипотеке в России. И вот в России банки начали предлагать сверхнизкие, практически околонулевые ставки, а также выдавать ипотеку без первоначального взноса. В Центробанке, однако, считают, что всё это жульничество (ссылка 1, ссылка 2):



Банк России будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке в 1% и ниже, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Сейчас многие видят, что есть действительно очень низкие ставки, даже близкие к 0% — так называемая ипотека от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, что это чисто маркетинговый ход. Это очень часто связано с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом уже за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком», — заключила Набиуллина.

Центробанк ограничит в России с 1 декабря 2022 года ипотеку с низким первоначальном взносом на покупку жилья на первичном рынке. Об этом говорится на сайте регулятора.

С указанной даты Центробанк установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10 процентов в размере 2,0. Таким способом в стране хотят ограничить в стране предоставление подобных кредитов и поспособствовать росту ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе.

Решение регулятор объяснил тем, что в последнее время строительные компании стали активнее предлагать программы без первоначального взноса. «При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска», — отметили в Центробанке. При росте подобных кредитов портфели банков становятся более уязвимыми к критическим ситуациям.

Спасибо великой исключительной Америке, которая своим примером показывает нам, как делать не надо. В 2007 в США начался большой ипотечный кризис, ставший прологом к общему финансовому кризису 2008 года. Спровоцировали кризис как раз банки, которые начали без разбору выдавать ипотеку неплатёжеспособным клиентам.

2. ЦБ вообще намерен бороться с сомнительными кредитами (ссылка):



С 1 января 2023 года в России вступят в силу прямые ограничения в сфере кредитования. Из-за бурного роста необеспеченных потребительских кредитов Центробанк принял решение применить новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), позволяющие запрещать выдачу ссуд с определенными параметрами, передает РБК. <…>

Банки с универсальной лицензией вынуждены будут ограничивать себя в выдаче необеспеченных ссуд и кредитных карт. МПЛ рассчитают исходя из срока кредита и показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение расходов заемщика на все кредиты к ежемесячному доходу). Доля клиентов с ПДН выше 80 процентов не должна превышать 25 процентов от общего объема необеспеченных кредитов, а доля ссуд со сроком более пяти должна быть не выше 10 процентов.

У микрофинансовых организаций доля кредитов, выданных клиентов с ПДН выше 80 процентов, не должна превышать 35 процентов от всех потребительских займов и займов с лимитом кредитования.

3. Ещё одна новая стратегия банков – это массовая выдача ипотечных кредитов пенсионерам (ссылка):

Российские банки начали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков сразу на пять лет — до 70-75. <…>

«Речь идет о том, сколько максимально может исполниться заемщику на момент завершения выплат по кредиту», — заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Как считают эксперты, такая мера поможет организациям расширить аудиторию и привлекать дополнительное число заемщиков.

С одной стороны, средняя ожидаемая продолжительность жизни в России растёт, старшее поколение становится здоровее (в 2020-2021 годах ОПЖ упала, однако теперь ожидается её быстрое восстановление). Пенсионный возраст сейчас поэтапно повышается до 65 лет для мужчин, так что, по идее, россияне теперь будут работать дольше.

С другой стороны, выдавать ипотеку до 75 лет — это значит всерьёз планировать, что в случае проблем у заёмщика придётся или отбирать ипотечную квартиру, или переключать выплаты на его родственников.

Кстати, знакомая недавно купила маленькую квартиру в Петербурге, в знаменитом Мурино. Взяла ипотеку на 30 лет, платить будет по 20 тысяч рублей в месяц. Примерно столько стоит и аренда в этом районе, а лет через 10 инфляция сгрызёт половину суммы, так что реально платить нужно будет вдвое меньше. Если учесть, что средняя пенсия в Петербурге — 18,5 тысяч рублей, идея дать пенсионеру ипотеку кажется вполне разумной, особенно если речь идёт о двух пенсионерах, у которых есть внушительный начальный взнос.