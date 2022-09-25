 

Так называемые иностранные наблюдатели высоко оценили ход так называемого референдумов в Москве

25.09.2022, 15:58, Разное
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Иностранных наблюдателей допустили на участковые избирательные комиссии. Они обратили внимание на высокую организацию процесса волеизъявления.

Голосование полностью соответствует самым высоким требованиям демократического процесса, заявил наблюдатель из Италии Иво Старц. Проведение референдумов в течение нескольких дней логически объяснимо, считает он.

“Если бы референдумы проходили в более сжатые сроки, наверняка не все желающие смогли бы принять в нем участие смогли бы это сделать”, – пояснил наблюдатель.

Высоко оценили ход референдумов и представители Словении. Наблюдатель из Любляны Марьяна Шемрл отметила, что референдумы проходят свободно и отлично организованы.

“Люди приходят для того, чтобы изъявить свою свободную волю, абсолютно не принужденно”, – приводит слова наблюдателя Агентство городских новостей “Москва”.

В Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В РФ для жителей этих регионов организованы участки для голосования.


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