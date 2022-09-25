 

Китай провёл швартовные испытания своего третьего авианосца

25.09.2022, 7:55, Разное
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Спустя три месяца после его спуска на воду на третьем китайском авианосце «Фуцзянь» прошли швартовные испытания, передаёт Global Times. По данным издания, на этом этапе на корабле ведутся работы по установке и калибровке оборудования, а следующим этапом, который, как ожидается, начнётся в следующем году, станут ходовые испытания судна.


АР

В Китае прошли швартовные испытания третьего авианосца страны, которые свидетельствуют о растущей мощи Поднебесной как на воде, так и в воздухе, пишет Global Times.

В пятницу, в преддверии 10-ой годовщины ввода в эксплуатацию первого авианосца «Ляонин», Центральное телевидение Китая (CCTV) объявило, что в соответствии с планом были проведены швартовные испытания третьего авианосеца страны «Фуцзянь», которое было спущено на воду в Шанхае 17 июня. Как пишет телеканал, в течение последних нескольких дней на судне одновременно с испытаниями проводились работы по установке и калибровке оборудования.

В беседе с Global Times китайские военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, заявил, что, как правило, в рамках швартовых испытаний, которые проводятся, когда судно пришвартовано в порту, производится проверка бортового оборудования и механизмов, а также проверка их совместимости друг с другом. По его словам, на данный момент всё указывает на то, что строительство и испытания авианосца проходят «гладко».

По данным CCTV, на корабле ведутся работы по установке и калибровке оборудования, а следующим этапом станут ходовые испытания, которые, как ожидается, начнутся уже в следующем году. Китайский военный эксперт Сун Чжун отмечает, что в рамках работ по оснащению корабля устанавливается такое оборудование, как топливные трубопроводы, газопроводы, электрические устройства и системы вооружения.

«Фуцзянь» водоизмещением более 80 тыс. тонн стал первым в стране кораблём, оснащённым электромагнитными катапультами и останавливающим устройством. В связи с этим работы по оснащению могут занять больше времени, чем обычно, так как специалисты должны будут убедиться, что «всё сделано правильно».

Тем временем, первый авианосец Поднебесной «Ляонин», который был введён в эксплуатацию почти 10 лет назад, недавно провёл учения в заливе Бохайвань с 24 истребителями J-15, двумя вертолётами Z-8 и вертолётом Z-9 на полётной палубе. По словам китайского военного эксперта Чжана Сюэфэна, за эти годы Китай увеличил число истребителей авианосного базирования, а также подготовил больше пилотов, способных ими управлять.

Как утверждают эксперты, на данный момент все три китайских авианосца — «Ляонин», «Шаньдун» и «Фуцзянь» — стремительно наращивают свои возможности.


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