 

Бывшая жена изменника Матвеева пожаловалась на жуткую травлю: Почему ты такой урод?

24.09.2022, 10:52, Разное
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Еще когда Максим Матвеев был женат на Яне Сексте, поклонники актера уже шептались и не могли понять: почему рядом со знойным красавчиком находится такая блеклая дамочка? Именно эти люди наверняка похвалили Максима Матвеева, когда он объявил: уходит от Яны Сексте к Лизе Боярской.

Известность Яны Сексте выросла как раз после этого скандала. Вскрылось, что Максим Матвеев тайком ездил в Петербург совсем не по рабочим делам… Исключительно ради рандеву с дочерью дАртаньяна он пачками покупал билеты на поезда.

Впрочем, Яне не привыкать, что из-за внешности ее раскатывают катком. Сексте пожаловалась на жуткую травлю, с которой постоянно сталкивалась в детстве и отрочестве. Буллинг, которому регулярно подвергали ее дети, больно ранил и заставлял рыдать, укрывшись дома от колких взглядов.

“Почему ты такой урод?”, – вспоминает Сексте слова сверстников, с которыми хотела дружить.

Как говорил Ежи Лец: “Не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней.” Так и Яна Сексте начала работать над уверенностью в себе и даже однажды победила в конкурсе красоты. Именно уверенность, как считают некоторые, и помогла ей влюбить в себя композитора Дмитрия Марина, выйти за него замуж и родить долгожданную дочь. Более того, Сексте настолько прокачалась, что теперь дружит семьями с изменником Матвеевым и его женой Боярской.

Вишенкой на торте стала реакция Сексте на попадение в топ самых некрасивых актрис России. По словам Яны, она побежала в театр, где поделилась с коллегами своим “повышением”. “Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!”, – смеется бывшая жена изменника Матвеева. Отмечает она и то, что в том списке были талантливые артистки, оказаться рядом с которыми для нее стало большой честью.


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