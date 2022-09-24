Активисты Fridays for Future в Германии требуют €100 млрд на борьбу с изменениями климата

Если правительство может выделить €100 миллиардов на нужды бундесвера, оно должно выделить аналогичную сумму и на борьбу с климатическими изменениями, требуют активисты движения Fridays for Future. Сегодня они призывают к протесту на улицах 200 немецких городов. Как отмечает телеканал Das Erste, активисты требуют от государства финансирования, чтобы люди смогли заплатить по счетам и пережить зиму — и чтобы не столкнуться с теми же кризисами в последующие годы.

Что возможно для бундесвера, должно быть возможно и для климата — так видят ситуацию активисты движения Fridays for Future. Они требуют выделить специальный фонд на сумму 100 миллиардов евро на защиту климата. Они призвали к проведению протестов сегодня в 200 немецких городах. Энергетический кризис дал движению новый аргумент для агитации за радикальный отказ от ископаемых видов топлива — независимость от импорта газа и нефти из России.

People not profit — «люди, а не выгода» — под таким девизом сторонники Fridays for Future сегодня вышли на улицы в Германии, как здесь, в Кёльне. В Трире протестующие тоже собрались в центре города. В Берлине организаторы ожидают порядка восьми тысяч человек. В общей сложности участников сейчас меньше, чем во времена до коронавируса и до наступления дефицита энергии и сырья.

ЛУИЗА НОЙБАУЭР, активистка Fridays for Future: Некоторые говорят, что мы собрались здесь в неподходящее время из-за всех остальных кризисов. Мы здесь не вопреки всем остальным кризисам — мы здесь из-за других кризисов. Потому что у нас есть мужество увидеть, что всё взаимосвязано, и потому что мы видим, что трусы там, снаружи, как раз пытаются использовать эти кризисы друг против друга.

Fridays for Future, как и прежде, требует, чтобы государство радикально повысило инвестиции в борьбу с изменениями климата и выделило специальный фонд в размере 100 миллиардов евро. Эти деньги должны использоваться в том числе для быстрых послаблений.

КЛАРА ДЮВИНЬО, представитель Fridays for Future в Берлине: Чтобы именно сейчас преодолеть эту зиму, чтобы дать людям возможность в конце месяца оплатить их счета за электричество и газ, но в то же время чтобы сделать возможным, чтобы в следующие годы мы не оказались снова перед лицом таких же кризисов, как сейчас. Это означает, что сейчас нам нужно масштабное развитие возобновляемых источников энергии и инвестиции, каких до сих пор никогда не было.

Всё это должно финансироваться — так звучит их требование, — в то время как субсидии на ископаемые источники энергии должны прекратиться, так называемый налог на сверхприбыль должен быть увеличен, а привилегии для служебного транспорта — упразднены.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2022 года.