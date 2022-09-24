 

Мнение: Мёрзни, мёрзни, волчий хвост

24.09.2022, 4:05, Разное
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Правительство России приняло решение второй раз за год повысить тарифы на газ и жилищно-коммунальные услуги для бизнеса и населения.

Газовые тарифы для промышленности и граждан вырастут на 8,5%, рассказали «Интерфаксу» в Минэкономразвития. Эта индексация станет рекордной с 2013 года, когда газ подорожал разом на 15%.

Электроэнергия для россиян подорожает на 9% и на столько же вырастет тариф для сетевых компаний. Одновременно на те же 9% будут проиндексированы цены в платежках за горячую и холодную воду, тепло и твердые коммунальные отходы

«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля

Эта радостная новость в первую очередь для тех, кто спит и видит, как будет замерзать Европа. Мы и оплатим эту радость из своего кармана. Газпром теперь не может рассчитывать на деньги бюргеров, но он не постесняется залезть в наш карман. Народное достояние как-никак. Потому скинемся всем миром. Ему еще новые трубы в никуда строить, да и у Ротенбергов дела похуже пошли, надо поправлять.

Кстати, 324 рубля – это примерно, как инфляция в 10 процентов. В среднем по больнице. В реальности для частных домов с газовым отоплением в зимний сезон счет пойдет на дополнительные тысячи, тут надо это сразу понимать.

Источник: Эль Мюрид


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