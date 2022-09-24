“Лишение свободы”: угодившему в гей-скандал Баскову вынесли суровый приговор

По

неподтвержденным данным, певец и золотой голос России Николай Басков может

попасть в санкционные списки “нежелательных персон” для США. Артист,

как ни странно, обрадовался такой новости. В своих социальных сетях он

поделился с подписчиками эмоциями. По словам Николая Баскова, он горд оказаться

в таком списке. Теперь его имя будет запечатлено с другими выдающимися деятелями

искусства.

Продюсер Сергей

Лавров считает, что артисты не до конца понимают последствия вводимых санкций.

Он напоминает, что попадание в санкционные списки — это не только конец

эстрадной деятельности за рубежом, но и возможная потеря недвижимости.

“Это влияет,

к сожалению, на активы. Блокируют счета в банках, ты не можешь коммунальные

счета оплачивать. А могут и вовсе арестовать недвижимость. Это словно лишение

свободы”, — вынес суровый приговор шоумен.

Николай Басков

нередко попадает в такие запутанные и провокационные истории. Так, совсем

недавно, о нем высказался светский эксперт Рустам Солнцев. Шоумен назвал

Баскова “любителем “задних” утех”, и цитата разлетелась по

всем газетам. Угодившему в гей-скандал Николаю Баскову припоминают эту статью

до сих пор, но официально артист никак на нее не отреагировал.