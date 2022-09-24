 

“Лишение свободы”: угодившему в гей-скандал Баскову вынесли суровый приговор

24.09.2022, 4:00, Разное
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По
неподтвержденным данным, певец и золотой голос России Николай Басков может
попасть в санкционные списки “нежелательных персон” для США. Артист,
как ни странно, обрадовался такой новости. В своих социальных сетях он
поделился с подписчиками эмоциями. По словам Николая Баскова, он горд оказаться
в таком списке. Теперь его имя будет запечатлено с другими выдающимися деятелями
искусства.

Продюсер Сергей
Лавров считает, что артисты не до конца понимают последствия вводимых санкций.
Он напоминает, что попадание в санкционные списки — это не только конец
эстрадной деятельности за рубежом, но и возможная потеря недвижимости.

“Это влияет,
к сожалению, на активы. Блокируют счета в банках, ты не можешь коммунальные
счета оплачивать. А могут и вовсе арестовать недвижимость. Это словно лишение
свободы”, — вынес суровый приговор шоумен.

Николай Басков
нередко попадает в такие запутанные и провокационные истории. Так, совсем
недавно, о нем высказался светский эксперт Рустам Солнцев. Шоумен назвал
Баскова “любителем “задних” утех”, и цитата разлетелась по
всем газетам. Угодившему в гей-скандал Николаю Баскову припоминают эту статью
до сих пор, но официально артист никак на нее не отреагировал.


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