Пентагон заверил, что не перестанет поддерживать Киев из-за «ядерной риторики» Путина

В Минобороны США отреагировали на предупреждение российского президента о том, что его страна может использовать весь доступный арсенал для защиты своих интересов. По словам официального представителя ведомства генерала Патрика Райдера, заявления Москвы не повлияют на помощь, которую Вашингтон продолжит оказывать ВСУ, пишет The Hill.



AP

Недавнее предупреждение президента Владимира Путина, что РФ может «применить ядерное оружие», не остановит американскую помощь Украине. С таким заверением выступил высокопоставленный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет The Hill.

«Что касается заявлений или объявлений, исходящих из России, то они не влияют на приверженность продолжать тесное сотрудничество с нашими международными партнёрами и нашими союзниками по оказанию украинцам поддержки, в которой они нуждаются в борьбе за защиту своей страны», — заявил журналистам Райдер.

Накануне российский президент объявил о частичной мобилизации. При этом он напомнил, что его страна «располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО», обращает внимание издание.

«Территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это ещё раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предупредил Путин.

США поставляют Украине новейшие ракетные системы, беспилотники, транспортные средства и боеприпасы, «что вызывает гнев» Кремля. Американское оружие сыграло решающую роль в недавнем контрнаступлении ВСУ, считает The Hill.

По словам Райдера, США и союзники уделяют особое внимание обсуждению нужд Киева, и «риторика Путина на это никак не повлияет». «Мы продолжим эти переговоры и будем продолжать думать не только о том, что им (Украине. — ИноТВ) нужно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что им нужно сейчас», — пообещал генерал. «Я не вижу, чтобы на эти переговоры повлияла текущая ситуация», — отметил он.

Официальный представитель Пентагона также сказал, что США ведут переговоры с украинским правительством о том, что понадобится их военным в преддверии зимы, которая, как ожидается, будет жестокой для солдат на передовой. «Мы предоставляем кое-какое зимнее снаряжение, но мы продолжим эти разговоры и поддержим их (ВСУ. — ИноТВ) по мере наступления зимних месяцев», — подчеркнул он.