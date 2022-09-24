 

Мнение: Новый проект

24.09.2022, 2:40, Разное
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С завтрашнего дня начинается отсчет восьмого месяца спецоперации, но скорее всего, вся прежняя датировка теперь потеряла какой-либо смысл: с 21 сентября заработала новая. Теперь будем отсчитывать с начала мобилизации, так как это принципиально другая фаза событий, вообще никак не спрягаемая с предыдущей. Ну, и уровень сложности, а также последствия у нее будут покруче.

Кстати, 21 сентября — это видимое, буквально витринное представление о том, как именно Кремль управляет своими проектами. Он начинает, у него ничего не получается, он всё доводит до коллапса и лихорадочно на месте назревающего взрыва начинает конструировать новый проект, размером побольше. Остановиться и подумать — если у меня не получается рулить чем-то менее сложным, откуда у меня уверенность, что более сложный я точно потяну — они не в состоянии.

СВО, задуманная и отрекламированная как прогулка бравого спецназа по норам спрятавшихся националистов, исчерпала себя и встала намертво. Более того — утрата территорий и невозможность не то что наступать, а удерживать имеющееся стало как раз признаком наступившего коллапса, угрожающе распространяющегося по всей зоне СВО.

Поэтому и мобилизация. И качественно другой проект. Причем уже сейчас видно, что он кривой-косой и однозначно начнет проседать буквально с первого дня, но пока он на взлете, а потому все косяки можно объяснять не системными просчетами, а всего лишь шероховатостями начального этапа.

В любом случае предыдущий счет, начинавшийся с 24 февраля, завершен. То, что было запущено тогда, закончилось. Бесславно, как и сотни других таких же бессмысленных и бездарных проектов. Теперь начался новый. Теперь считать нужно с 21 сентября. Предполагать, что он будет каким-то другим, нет ни одного, даже микроскопического, основания. Думаю, что нынешний проект исчерпает себя существенно раньше, чем за семь месяцев, и у этого даже есть рациональное объяснение. Но какая, в сущности, разница, если уже сейчас известно, что ничего из него не выйдет в при любом развитии событий.

Источник: Эль Мюрид


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