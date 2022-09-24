 

Володин: Дума рассмотрит вопросы гарантий для мобилизованных

24.09.2022, 2:38, Разное
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Планируется рассмотреть вопрос о сохранении за мобилизованными рабочих мест. Соответствующие поправки в трудовое законодательство уже разработаны, отметил Володин.

Также речь пойдет о кредитных каникулах, отмене пеней по оплате жилищно-коммунальных услуг на период участия в специальной операции и других инициативах, сообщает пресс-служба Госдумы.

“Важно совместно с коллегами из правительства изучить поступившие предложения и рассмотреть их на следующей неделе”, – сказал председатель ГД.

Ранее Володин назвал категории граждан, подлежащих частичной мобилизации. Призыв коснется отслуживших, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность, уточнил спикер.

Мобилизация не коснется 99% призывного ресурса, подчеркнул он. “Тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.”, – написал политик в своем телеграм-канале.

О решении начать частичную мобилизацию президент Владимир Путин сообщил в ходе обращения к россиянам 21 сентября.


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